Шахтный музей: большая окопная война завершилась маленькой судебной битвой

28 декабря 2017 года. После безумной борьбы за власть исполняющим обязанности руководителя шахтного музея стал в этот день технический директор музея Ало Абель (справа), который сразу же вручил Олаву Круусу (слева), работавшему главным хранителем фондов музея, приказ о его увольнении. Крууса обвиняют в неисполнении своих обязанностей, последний отрицает это и незамедлительно рвет полученный приказ на кусочки. После этого связанная с руководством шахтным музеем заваруха будет продолжаться еще некоторое время.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik