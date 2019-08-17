Шахтный музей: большая окопная война завершилась маленькой судебной битвой

Вспыхнувшая два с половиной года назад в расположенном в Кохтла-Нымме Эстонском шахтном музее война за руководящие посты закончилась недавно последним судебным сражением, в котором бывший член правления хоть и одержал победу, однако был вынужден смириться с тем, что большой компенсации ему не видать. Причина в том, что музей едва сводит концы с концами.
В конце 2017 года в расположенном в Кохтла-Нымме шахтном музее разразился управленческий кризис, когда совет отозвал члена правления Андреса Крааса и назначил вместо него главного хранителя фондов музея Олава Крууса. Краас оспорил свой отзыв в суде, с чего началась череда споров, которые продолжались до весны следующего года и в которые помимо суда пришлось одно время вмешиваться также полиции.