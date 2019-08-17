Сб, 17.08.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Шахтный музей: большая окопная война завершилась маленькой судебной битвой

28 декабря 2017 года. После безумной борьбы за власть исполняющим обязанности руководителя шахтного музея стал в этот день технический директор музея Ало Абель (справа), который сразу же вручил Олаву Круусу (слева), работавшему главным хранителем фондов музея, приказ о его увольнении. Крууса обвиняют в неисполнении своих обязанностей, последний отрицает это и незамедлительно рвет полученный приказ на кусочки. После этого связанная с руководством шахтным музеем заваруха будет продолжаться еще некоторое время.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Вспыхнувшая два с половиной года назад в расположенном в Кохтла-Нымме Эстонском шахтном музее война за руководящие посты закончилась недавно последним судебным сражением, в котором бывший член правления хоть и одержал победу, однако был вынужден смириться с тем, что большой компенсации ему не видать. Причина в том, что музей едва сводит концы с концами.

В конце 2017 года в расположенном в Кохтла-Нымме шахтном музее разразился управленческий кризис, когда совет отозвал члена правления Андреса Крааса и назначил вместо него главного хранителя фондов музея Олава Крууса. Краас оспорил свой отзыв в суде, с чего началась череда споров, которые продолжались до весны следующего года и в которые помимо суда пришлось одно время вмешиваться также полиции.

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