Гонки без тормозов и переключения передач в Кохтла-Нымме

- Поскольку Балтийская лига - серия соревнований крепкого уровня, то вдобавок к Эстонии на него выставят своих лучших спортсменов также Латвия, Финляндия и Россия. Так что уровень должен быть повыше, чем в прошлом году, - сказал Урмо Кяосаар из оргкомитета. Кохтла-ныммескую трассу спортсмены в прежние годы называли очень требовательной, поскольку она представляет собой не обычный симметричный овал, а трек яйцеобразной формы, где в каждый поворот приходится входить по-разному.

Для взрослых билет на состязание стоит 10 евро, детей младше 12 лет пропустят бесплатно. Между всеми обладателями билетов разыграют тонну древесного брикета. "За соревнованиями по спидвею очень удобно наблюдать, поскольку трасса компактная и заезды, в отличие от некоторых других видов мотоспорта, короткие. Поэтому обширных предварительных знаний не требуется, и каждый сразу поймет, кто утрет нос конкурентам", - рассказал Кяосаар.