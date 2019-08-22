МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.08-29.08

КУЛЬТУРА

Четверг, 22 августа

* В Ийзакуской церкви в 18.00 - концерт "Праздничный и романтичный": Прийт Рузалепп (тромбон) и Кюлли Эриксон (орган). Вход: свободные пожертвования.

Воскресенье, 25 августа

* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 18.00 - "Пять вечеров", спектакль Русского театра по одноименной пьесе Александра Володина. Билеты - 9-18 евро.

Вторник, 27 августа

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) - открытие выставки сувениров Валерия Шилина (Силламяэ) "Город в сувенирах". Выставка открыта до 6 сентября.

* Во дворе Кренгольмской мануфактуры в 19.00 - "Кремлевские соловьи", спектакль "Tartu Uus Teater". Билеты - 35-40 евро.

Среда, 28 августа

* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Пыль", постапокалиптическая кукольная опера Петера Колмеца Мёллера (Дания). Возрастное ограничение - 16 лет. Билеты - 12-16 евро.

* Во дворе Кренгольмской мануфактуры в 19.00 - "Кремлевские соловьи", спектакль "Tartu Uus Teater". Последнее представление. Билеты - 35-40 евро.

Четверг, 29 августа

* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Пыль", постапокалиптическая кукольная опера Петера Колмеца Мёллера (Дания). Возрастное ограничение - 16 лет. Билеты - 12-16 евро.

СПОРТ

Четверг, 22 августа

* На трассе для диск-гольфа в Мяэтагузе в 8.00 - командный чемпионат мира по диск-гольфу; день второй.

* В залах для баскетбола в Йыхви и Кохтла-Ярве - молодежный Кубок Йыхви/Кохтла-Ярве по баскетболу; день первый. Информация: www.hito.ee.

Пятница, 23 августа

* На трассе для диск-гольфа в Мяэтагузе в 9.00 - командный чемпионат мира по диск-гольфу; день третий. Информация (на английском языке): www.wtdgc2019.com.

* В Йыхвиском спортхолле, Йыхвиской русской основной школе и Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 9.00 - молодежный Кубок Йыхви/Кохтла-Ярве по баскетболу; день второй. Информация: www.hito.ee.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 18.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Легион" (Таллинн).

* На Кохтла-Ярвеском детском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: ФК "Ярве III" (Кохтла-Ярве) - ФК "TRT77" (Тарту).

Суббота, 24 августа

* В Йыхвиском спортхолле, Йыхвиской русской основной школе в 9.00 и Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 9.30 - молодежный Кубок Йыхви/Кохтла-Ярве по баскетболу; день третий. Информация: www.hito.ee.

* На трассе для диск-гольфа в Мяэтагузе в 9.00 - командный чемпионат мира по диск-гольфу; день четверть- и полуфиналов и игр за медали. Информация (на английском языке): www.wtdgc2019.com.

* На пляже в Нарва-Йыэсуу в 11.00 - Нарва-Йыэсууский пляжный забег. Информация: www.motus.ee.

* В Крабули в 11.00 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу, 3vs3.

* В Кивиылиском приключенческом центре в 11.30 - Кивиылиский мотокросс, 4-й этап кубковой серии, мотоциклы с колясками и квадроциклы.

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Силламяэ" - ФК "Аугур" (Таллинн).

* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 14.30 - большой день футбола, который закончится в 18.30 встречей команд лиги мастеров "Нарва Транс" - ФК "Флора" (Таллинн).

* На Кохтла-Ныммеском мотостадионе в 15.00 - спидвей.

Воскресенье, 25 августа