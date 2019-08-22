МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.08-29.08

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 по 29 августа.
КУЛЬТУРА
Четверг, 22 августа
* В Ийзакуской церкви в 18.00 - концерт "Праздничный и романтичный": Прийт Рузалепп (тромбон) и Кюлли Эриксон (орган). Вход: свободные пожертвования.
Воскресенье, 25 августа
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 18.00 - "Пять вечеров", спектакль Русского театра по одноименной пьесе Александра Володина. Билеты - 9-18 евро.
Вторник, 27 августа
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) - открытие выставки сувениров Валерия Шилина (Силламяэ) "Город в сувенирах". Выставка открыта до 6 сентября.
* Во дворе Кренгольмской мануфактуры в 19.00 - "Кремлевские соловьи", спектакль "Tartu Uus Teater". Билеты - 35-40 евро.
Среда, 28 августа
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Пыль", постапокалиптическая кукольная опера Петера Колмеца Мёллера (Дания). Возрастное ограничение - 16 лет. Билеты - 12-16 евро.
* Во дворе Кренгольмской мануфактуры в 19.00 - "Кремлевские соловьи", спектакль "Tartu Uus Teater". Последнее представление. Билеты - 35-40 евро.
Четверг, 29 августа
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Пыль", постапокалиптическая кукольная опера Петера Колмеца Мёллера (Дания). Возрастное ограничение - 16 лет. Билеты - 12-16 евро.
СПОРТ
Четверг, 22 августа
* На трассе для диск-гольфа в Мяэтагузе в 8.00 - командный чемпионат мира по диск-гольфу; день второй.
* В залах для баскетбола в Йыхви и Кохтла-Ярве - молодежный Кубок Йыхви/Кохтла-Ярве по баскетболу; день первый. Информация: www.hito.ee.
Пятница, 23 августа
* На трассе для диск-гольфа в Мяэтагузе в 9.00 - командный чемпионат мира по диск-гольфу; день третий. Информация (на английском языке): www.wtdgc2019.com.
* В Йыхвиском спортхолле, Йыхвиской русской основной школе и Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 9.00 - молодежный Кубок Йыхви/Кохтла-Ярве по баскетболу; день второй. Информация: www.hito.ee.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 18.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Легион" (Таллинн).
* На Кохтла-Ярвеском детском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: ФК "Ярве III" (Кохтла-Ярве) - ФК "TRT77" (Тарту).
Суббота, 24 августа
* В Йыхвиском спортхолле, Йыхвиской русской основной школе в 9.00 и Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 9.30 - молодежный Кубок Йыхви/Кохтла-Ярве по баскетболу; день третий. Информация: www.hito.ee.
* На трассе для диск-гольфа в Мяэтагузе в 9.00 - командный чемпионат мира по диск-гольфу; день четверть- и полуфиналов и игр за медали. Информация (на английском языке): www.wtdgc2019.com.
* На пляже в Нарва-Йыэсуу в 11.00 - Нарва-Йыэсууский пляжный забег. Информация: www.motus.ee.
* В Крабули в 11.00 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу, 3vs3.
* В Кивиылиском приключенческом центре в 11.30 - Кивиылиский мотокросс, 4-й этап кубковой серии, мотоциклы с колясками и квадроциклы.
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Силламяэ" - ФК "Аугур" (Таллинн).
* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 14.30 - большой день футбола, который закончится в 18.30 встречей команд лиги мастеров "Нарва Транс" - ФК "Флора" (Таллинн).
* На Кохтла-Ныммеском мотостадионе в 15.00 - спидвей.
Воскресенье, 25 августа
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат "Viru SK" по петанку, соло.
* В центре оздоровительного спорта "Эккекюла" в Нарве в 12.00 - соревнование по спортивному ориентированию на приз Льва Мигдальского. Информация: http://narvaorient.blogspot.com/.
* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу среди женщин, вторая лига: "Нарва Транс" - ФК "Лоотус" (Пыльва).
* В Кохтла-Ныммеском лыжном центре в 15.00 - этап веловечеров "Põlev Kivi".
* На стадионе "Фама" в Нарве в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Нарва Транс II" - ФК "Аякс" (Ласнамяэ).
Среда, 28 августа
* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 18.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва Транс" - ФК "КУрессааре".
Четверг, 29 августа
* В Куртна в 17.00 - этап четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 22 августа
* От подворья в Васкнарве в 9.00 - тестовый поход до куремяэского монастыря, 28 км.
Пятница, 23 августа
* У Вокаского Дома спорта в 20.00 - Вокаский праздник, посвященный окончанию лета Voka suvelõpupidu.
Суббота, 24 августа
* От Васкнарвы до Сааболда с 11.00 до 21.00 - "175-километровая II улица причудской еды": открыты 54 pop-up-ресторанов. Больше информации - на странице мероприятия в Facebook.
* На площадке у здания по Нарвскому шоссе, 84 в Йыхви с 11.00 до 13.00 - мероприятие Спасательного департамента, посвященное противопожарной безопасности, в ходе которого состоится демонстрация способов борьбы с огнем и предупреждения пожаров в домах.
* В деревне Пуру Йыхвиской волости в 12.00 - "Ida-Eesti romuring". Информация о мероприятии - на странице в Facebook.
* В Кивиылиском народном доме в 13.00 - предварительный тур конкурса-фестиваля "Annete koda".
Воскресенье, 25 августа
* От Васкнарвы до Сааболда с 11.00 до 17.00 - "175-километровая II улица причудской еды": открыты 54 pop-up-ресторанов. Больше информации - на странице мероприятия в Facebook.
* В Эстонском шахте-музее с14.00 - до 20.00 - День шахтера. Информация: kaevuritepaev.ee.
* В клубе "Сомпа" в 14.00 - "Шахтерский вальс", вечер отдыха для сеньоров. Поет Ольга Шмутова, развлекает Тайво Альясте. Вход свободный.
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