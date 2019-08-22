Сборные 17 стран определят в Мяэтагузе чемпиона мира по диск-гольфу

В Мяэтагузе в среду начался командный чемпионат мира по диск-гольфу, в котором участвуют 150 спортсменов в составах сборных 17 стран.
Самые дальние участники прибыли в Мяэтагузе из Новой Зеландии, Австралии, Канады и США.
По словам технического директора чемпионата мира Тимо Юурсалу, организация международного титульного соревнования стала для Алутагузеской волости большим вызовом. Если учесть, что многие участники приехали сюда с семьями, то немалым испытанием оказалось также найти всем им поблизости места размещения. "Все заведения размещения в Алутагузеской волости заняты, часть соревнующихся ночуют также подальше", - сказал он. Юурсалу отметил, что некоторые спортсмены более требовательны к условиям, чем другие, хотя особенно те, кто приехал из далеких Австралии или Новой Зеландии никаких особых пожеланий не предъявляли.
По его словам, для спортсменов были запланированы также экскурсии по Ида-Вирумаа, но поскольку дни соревнований долгие, то времени на экскурсии не остается. Однако, прибывшие заранее в Мяэтагузе гости уже самостоятельно осмотрели Ида-Вирумаа. В один из вечеров Меэлис Пялло ознакомит игроков в диск-гольф с искусством метания топора.
По словам капитана состоящей из восьми человек сборной Эстонии Раймо Киммела, их целью является улучшить достигнутый на предыдущем чемпионате мира результат - четвертое место, - то есть завоевать медаль. "Настрой и мотивация у всех очень хорошие", - отметил он.
Первая игра с Литвой закончилась для Эстонии убедительной победой 7:1.
В эстонскую сборную входят: Kристo Райк (MPO), Расмус Метсамаа (MPO), Сийм Исуп (MPO), Свен Паюс (MPO), Maури Виллманн (MJ18), Maрис Перенди (FPO), Раймо Киммел (MP40) и самый юный участник команды 13-летний Матиас Виллота (MJ18).
На продолжающемся четыре дня соревновании чемпионы мира определятся в субботу, когда в 9 часов начнутся игры полуфинала и в 13 часов - финалы. Прямую трансляцию чемпионата мира можно смотреть также в вебе "Postimees".