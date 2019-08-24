Сб, 24.08.2019
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Судебным исполнителям приходят письма с угрозами
Полицейская сводка, 21-22 августа 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В среду полиция получила уже второе на этой неделе сообщение об отправленном судебному исполнителю письме с угрозами. Если в начале недели угрозу убийством получил судебный исполнитель, работающий в Йыхви, то в среду письмо с угрозами пришло его нарвскому коллеге.

Пострадали от рук знакомого

В среду на улице Раквере в Нарве две девушки в возрасте 20 лет и 21 года были избиты их общим знакомым.

Сняли деньги с чужого счета

В полицию поступило сообщение, что 5 августа в Нарве по украденной банковской карте со счета владельца сняли 255 евро.

Поднял руку на мать

Полиция задержала 43-летнего мужчину, который на улице Раху в Нарве накинулся на свою 68-летнюю мать.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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