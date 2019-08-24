Судебным исполнителям приходят письма с угрозами
В среду полиция получила уже второе на этой неделе сообщение об отправленном судебному исполнителю письме с угрозами. Если в начале недели угрозу убийством получил судебный исполнитель, работающий в Йыхви, то в среду письмо с угрозами пришло его нарвскому коллеге.
Пострадали от рук знакомого
В среду на улице Раквере в Нарве две девушки в возрасте 20 лет и 21 года были избиты их общим знакомым.
Сняли деньги с чужого счета
В полицию поступило сообщение, что 5 августа в Нарве по украденной банковской карте со счета владельца сняли 255 евро.
Поднял руку на мать
Полиция задержала 43-летнего мужчину, который на улице Раху в Нарве накинулся на свою 68-летнюю мать.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.