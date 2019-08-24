Судебным исполнителям приходят письма с угрозами

В среду полиция получила уже второе на этой неделе сообщение об отправленном судебному исполнителю письме с угрозами. Если в начале недели угрозу убийством получил судебный исполнитель, работающий в Йыхви, то в среду письмо с угрозами пришло его нарвскому коллеге.