Сб, 24.08.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Конкурс проектов нового здания для Кесклиннаской школы во второй раз не получился

Очевидно, что здание Кесклиннаской основной школы давно требует перемен.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление отменило архитектурный конкурс на проект Кесклиннаской основной школы, поскольку единственное архитектурное бюро, выразившее заинтересованность в данной работе, не выполнило условия детальной планировки.

На месте существующего здания Кесклиннаской основной школы на углу улиц Пярна и Вахтра планируется построить новое школьное здание площадью 3780 квадратных метров, рассчитанное примерно на 640 учеников. На конкурс, объявленный в начале марта, не поступило ни одного предложения. На второй конкурс поступило одно предложение, но на этой неделе горуправление приняло решение о признании его несостоявшимся. 

По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, рассматривая проект под названием "Вахтра лехт", члены конкурсной комиссии обнаружили ряд недостатков. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ