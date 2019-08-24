Конкурс проектов нового здания для Кесклиннаской школы во второй раз не получился

Кохтла-Ярвеское горуправление отменило архитектурный конкурс на проект Кесклиннаской основной школы, поскольку единственное архитектурное бюро, выразившее заинтересованность в данной работе, не выполнило условия детальной планировки.
На месте существующего здания Кесклиннаской основной школы на углу улиц Пярна и Вахтра планируется построить новое школьное здание площадью 3780 квадратных метров, рассчитанное примерно на 640 учеников. На конкурс, объявленный в начале марта, не поступило ни одного предложения. На второй конкурс поступило одно предложение, но на этой неделе горуправление приняло решение о признании его несостоявшимся.