ФОТОГАЛЕРЕЯ: Йыхвиские гонки на драндулетах прошли с аншлагом

Проведенные в субботу в Йыхвиской волости гонки на драндулетах оказались настолько популярными среди публики, что все заготовленные билеты были проданы. Понаблюдать за богатым событиями состязанием пришли в общем более восьмисот человек.
В отличие от обычных гонок на выживание, когда задача - вывести машины соперников из строя, тараня их, и при этом не пострадать самому, в гонках на драндулетах победителем становится тот, кто проходит больше всего кругов. Так что тактика могла быть разной: постараться проехать как можно быстрее и чище или устранить как можно больше соперников уже в самом начале. Самой лучшей тактикой, как оказалось, была комбинация этих двух крайностей, и каждый мог дозировать эти компоненты по своему вкусу.
После каждого 15-минутного заезда следовала такая же по продолжительности ремонтная пауза. Для определения победителя потребовалось провести шесть туров и суперфинал. Больше всего кругов - 126 - набрал и, следовательно, стал победителем Ингвар Пиккоя, который гонял на "Audi A4".