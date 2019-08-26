ФОТОГАЛЕРЕЯ: Йыхвиские гонки на драндулетах прошли с аншлагом

В отличие от обычных гонок на выживание, когда задача - вывести машины соперников из строя, тараня их, и при этом не пострадать самому, в гонках на драндулетах победителем становится тот, кто проходит больше всего кругов. Так что тактика могла быть разной: постараться проехать как можно быстрее и чище или устранить как можно больше соперников уже в самом начале. Самой лучшей тактикой, как оказалось, была комбинация этих двух крайностей, и каждый мог дозировать эти компоненты по своему вкусу.