Машина гражданина РФ вызвала подозрение
25 августа на Нарвский шоссейный погранпункт в направлении въезда в государство прибыл гражданин Российской Федерации 1972 года рождения, который управлял легковым автомобилем "Dodge". Пограничники обнаружили, что идентификационная наклейка транспортного средства была подделана, а с заводским знаком произведены манипуляции. Мужчина согласился на замену процессуальных расходов и возможного денежного взыскания на платеж в госказну, и уголовное производство не было возбуждено.
Напала с ножом
23 августа на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 36-летняя женщина ударила ножом своего 36-летнего спутника жизни. Скорая помощь доставила потерпевшего в больницу. Женщина задержана в качестве подозреваемой.
Парень наехал на пожилую женщину
23 августа около 10.20 возле дома №5 по улице Пушкина в Нарве 14-летний мальчик на велосипеде сбил с ног переходившую дорогу по пешеходному переходу 71-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Ударили юношу
23 августа сообщили, что на улице Сомпа в Йыхви ударили 17-летнего молодого человека.
Брызнули в лицо из перцового баллончика
23 августа на улице Кангеласте в Нарве 46-летнему мужчине брызнули в лицо из перцового баллончика. Скорая помощь оказала пострадавшему неотложную помощь.
Накинулась на сожителя
24 августа поступило сообщение, что на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 37-летняя женщина напала на своего 44-летнего спутника жизни.
Ударили в баре стулом
25 августа в развлекательном заведении на Кесквяльяк в Йыхви 30-летнего мужчину ударили стулом.
Украли топливо
23 августа сообщили о краже дизельного топлива из грузового автомобиля, припаркованного на улице Креэнхольми в Нарве. Ущерб - 240 евро.
Драка в автобусе
23 августа в автобусе городского маршрута Нарва-Йыэсуу - Нарва подвергся нападению 29-летний мужчина. Полицейские задержали в качестве подозреваемых двух молодых людей в возрасте 19 лет и 21 года.
Незаконно пересекли границу
23 августа около 16.50 в окрестностях деревни Пермискюла в Алутагузеской волости пограничники задержали двоих мужчин, которые пересекли на реке Нарве на лодке временную контрольную линию в направлении из России в Эстонию. На Васкнарвский кордон позвонил местный житель, заметивший подозрительных мужчин на эстонском берегу. По первоначальным данным, мужчины являются гражданами Исламской Республики Иран 2001 года рождения. В отношении мужчин возбуждено производство, и с разрешения суда их поместили в центр временного содержания.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.