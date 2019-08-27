Машина гражданина РФ вызвала подозрение

Напала с ножом

23 августа на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 36-летняя женщина ударила ножом своего 36-летнего спутника жизни. Скорая помощь доставила потерпевшего в больницу. Женщина задержана в качестве подозреваемой.

Парень наехал на пожилую женщину

23 августа около 10.20 возле дома №5 по улице Пушкина в Нарве 14-летний мальчик на велосипеде сбил с ног переходившую дорогу по пешеходному переходу 71-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Ударили юношу

23 августа сообщили, что на улице Сомпа в Йыхви ударили 17-летнего молодого человека.

Брызнули в лицо из перцового баллончика

23 августа на улице Кангеласте в Нарве 46-летнему мужчине брызнули в лицо из перцового баллончика. Скорая помощь оказала пострадавшему неотложную помощь.

Накинулась на сожителя

24 августа поступило сообщение, что на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 37-летняя женщина напала на своего 44-летнего спутника жизни.

Ударили в баре стулом

25 августа в развлекательном заведении на Кесквяльяк в Йыхви 30-летнего мужчину ударили стулом.

Украли топливо

23 августа сообщили о краже дизельного топлива из грузового автомобиля, припаркованного на улице Креэнхольми в Нарве. Ущерб - 240 евро.

Драка в автобусе

23 августа в автобусе городского маршрута Нарва-Йыэсуу - Нарва подвергся нападению 29-летний мужчина. Полицейские задержали в качестве подозреваемых двух молодых людей в возрасте 19 лет и 21 года.

Незаконно пересекли границу

23 августа около 16.50 в окрестностях деревни Пермискюла в Алутагузеской волости пограничники задержали двоих мужчин, которые пересекли на реке Нарве на лодке временную контрольную линию в направлении из России в Эстонию. На Васкнарвский кордон позвонил местный житель, заметивший подозрительных мужчин на эстонском берегу. По первоначальным данным, мужчины являются гражданами Исламской Республики Иран 2001 года рождения. В отношении мужчин возбуждено производство, и с разрешения суда их поместили в центр временного содержания.

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