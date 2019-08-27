ВРЕМЯ: 5000 человек на нарвской выставке

На выставке представлены около 700 экспонатов, которые размещены в помещениях городской начальной школы №3 и на городской спортивной площадке. В первый день выставку посетили примерно 1000, а во второй - почти 4000 человек, то есть общее число посетителей достигло 5000 человек.

Выставка со своими примерно 700 экспонатами стала крупнейшей из проведенных в Вирумаа, дав представление о масштабах, уровне и развитии нашего сельского хозяйства с момента обретения независимости.

Во время выставки провели также трудовые соревнования на звание "Вируский мастер". ("Põhja Kodu", 21 августа 1939 г.)

Въезд в Кохтла-Ярве стал проще

Движение между Йыхви и Кохтла-Ярве стало со вчерашнего дня немного проще, потому что на проходящую от мызы Ярве аллею вновь разрешили заезжать, помимо общественного транспорта, и другим транспортным средствам.

Запрет на дорожном участке, который позволяет проезжать напрямую от мясокомбината ко въезду в Кохтла-Ярве у водонапорной башни, остался действовать только для транспортных средств грузоподъемностью свыше 8 тонн. После перекопки дороги между Кукрузе и Кохтла-Ярве об ограничении движения по той дубовой аллее ходатайствовало Кохтлаское волостное управление. В то время подумали, что направление сюда большого транспортного потока может нанести ущерб находящимся под государственной защитой дубам.

Теперь волостной старейшина Этти Кагаров признает, что это был неправильный расчет, потому что водители не стали пользоваться для въезда в Кохтла-Ярве улицей Калеви, а начали ездить по маленьким дорогам в районе частных домов. "Хотели защитить деревья, а в результате пострадали люди", - сказала она.