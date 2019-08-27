ГАЛЕРЕЯ: День шахтеров в Кохтла-Нымме

Редко выступающий в Эстонии NOËP дал часовой концерт на организованном "Eesti Energia" и "Viru Keemia Grupp" ежегодном праздновании Дня шахтеров, ставшем одним их крупнейших народных праздников в Ида-Вирумаа.

Наряду со своими известными хитами, такими, как "Rooftop", San Francisco" и другие, он порадовал шахтеров и членов их семей песней "On My Mind", которую, по его собственным словам, еще нигде не исполнял. Если обычно NOËP выступает на концертах один, то в этот раз вышел на сцену с игравшим на ударных инструментах Райном Парве.

Выступавший на прошлой неделе на фестивале во французском курортном городе Сет NOËP даст второй публичный концерт нынешнего лета в Эстонии 7 сентября в Таллинне в творческом городке Теллискиви.

По словам пресс-представителя "Enefit Kaevandused" Елены Дербневой, в концертную программу Дня шахтера каждый год стараются включить также выступление какого-нибудь яркого исполнителя, которого местная публика слышала и видела еще мало.

На праздновании Дня шахтера в разные годы выступали большинство известнейших эстонских артистов - такие, как Анне Вески, Койт Тооме, Таня Михайлова, "Smilers", "Terminaator" и многие другие. Из зарубежных исполнителей в период пика цен на масло на сцене праздника выступали также Томас Андерс и "Secret Servic". Нынче на большую сцену кроме NOËP вышли Уку Сувисте и "Anna Darling Band".

В погожий воскресный день праздник шахтеров отмечали, по словам Дербневой, более 5000 человек. "Это побольше, чем в несколько предыдущих лет. Очень многие приехали семьями. В последние годы мы и стараемся сделать это торжество прежде всего семейным мероприятием, на котором много занятий найдется также для детей", - отметила она.

В этот раз детей учили цирковым трюкам Велло и Эндла Вахер. Открыта была также зона лазания на приключенческой трассе, проходили театрализованные представления и действовали рабочие комнаты. Кроме того, можно было полазать и сфотографироваться на стоящих во дворе музея-шахты крупных горных машинах.