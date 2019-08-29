МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.08-05.09

КУЛЬТУРА

Четверг, 29 августа

* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Пыль", постапокалиптическая кукольная опера Петера Колмеца Мёллера (Дания). Возрастное ограничение - 16 лет. Билеты - 12-16 евро.

Пятница, 30 августа

* В парке деревни Ярве - фестиваль "Kirde Rock": с 9.00 - ярмарка рукоделия и старых вещей, с 17.30 - концерт. Вход свободный.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - рок-балет "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". Выступает балетная студия "Театральный сезон" (Ижевск; Удмуртия). Вход свободный.

* Во дворе Кренгольмской мануфактуры в 19.00 в рамках нарвских дней оперы "ContempArt" - опера "Норма" ("International Opera Company"; Финляндия). Билет - 30-43 евро.

Суббота, 31 августа

* В Тойласком порту с 16.00 - "Море, музыка и древние огни". Хедлайнер "Kukerpillid". Выступают также огненная труппа "Flaamos", DJ Хейко Мерикан, ансамбль народного танца "Lausa Lust". Строительство огненных скульптур. Занятия для всей семьи. Вход свободный.

* Во дворе Кренгольмской мануфактуры в 19.00 в рамках нарвских дней оперы "ContempArt" - опера "Норма" ("International Opera Company"; Финляндия). Билет - 30-43 евро.

* На пляже в Лиймала с 19.30 - ночь древних огней. Ану Таул и Тармо Ноормаа, а также "Svjata Vatra".

* Во дворе Кренгольмской мануфактуры в 23.00 в рамках нарвских дней оперы "ContempArt" - "Jazz Cafe": квинтет "Susanna Aleksandra". Билет - 15 евро.

Воскресенье, 1 сентября

* Во дворе Кренгольмской мануфактуры в 14.00 в рамках нарвских дней оперы "ContempArt" - мюзикл для всей семьи "Юку" Раймо Кангро (мировая премьера). Билет - 7-17 евро.

Понедельник, 2 сентября

* В клубе "Сомпа" в 16.00 - открытие сезона.

Вторник, 3 сентября

* На мызе Сака в 19.00 в рамках нарвских дней оперы "ContempArt" - концерт: Мизуки Шиндо (флейта). В программе Бах, Паганини, Пьяцолла и другие. Билеты и информация: narvaopera@gmail.com, тел. 5561 6427; на месте в продаже за 30 минут до начала концерта. Количество билетов ограничено, рекомендуется забронировать по э-почте. Билет - 5 евро.

Среда, 4 сентября

* На мызе Мяэтагузе в 18.00 в рамках нарвских дней оперы "ContempArt" - концерт: Атлан Карп (баритон) и Аннели Кохвер (рояль). В программе известные оперные арии. Билеты и информация: narvaopera@gmail.com, тел. 5561 6427; на месте в продаже за 30 минут до начала концерта. Количество билетов ограничено, рекомендуется забронировать по э-почте. Билет - 5 евро.

СПОРТ

Четверг, 29 августа

* В Куртна в 17.00 - этап четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 30 августа

* На площадке у Кивиылиской 1-й средней школы в 17.00 - соревнования Люганузеской волости по уличному баскетболу.

Суббота, 31 августа

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - шашечный турнир "Шахтерский комбайн".

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - турнир по короне, посвященный Дню шахтера.

* В Пуртсеском порту в 10.00 - "Tulivee Cup 2019".

* У мызы Сака в 11.00 - забег по берегу у глинта.

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Калев" (Силламяэ) - "Легион II" (Таллинн).

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - ФК "Welco II" (Тарту).

Воскресенье, 1 сентября

* В Йыхви на парковке у центра отдыха "Нептун" в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви по петанку, соло.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Welco" (Тарту).

* В Мяэтагузеском центре отдыха в 15.00 - завершение сезона эстафеты (бег, ролики, велосипед).

Среда, 4 сентября

* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуэты.

Четверг, 5 сентября

* В Вока с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Суббота, 31 августа

* В Кохтла-Ярве - День Ярвеской части города: в 11.30 - шествие от Кохтла-Ярвеского центра культуры, в 12.00 - открытие праздника на площадке перед Кохтла-Ярвеским горуправлением. Большая концертная программа, улица вкусов, мастерские, игровая зона. Развлечения для всей семьи.

Воскресенье, 1 сентября

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - конкурсно-игровая программа для 1-4-х классов "Школьный звонок". Вход свободный. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2008, 5858 6426.

* В Нарвской крепости в 15.00 - провозглашение школьного мира.