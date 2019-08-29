Мухлюющих в экологическом сельском хозяйстве разоблачают

В то же время случаются нарушения, которые могут означать для предпринимателя прекращение экологического сельхозпредпринимательства или штраф. В этом году Департамент сельского хозяйства признал недействительными решения о признании экологическими двух сельхозпредприятий, поскольку установил, что они применяли такие средства защиты растений, которые запрещены в экохозяйстве.

Оба производителя выполнили работы по защите растений непосредственно после того, как чиновник Департамента сельского хозяйства проверил, соответствует ли деятельность предприятий требованиям экологического хозяйствования, и признал их отвечающими этим требованиям. Относительно одного производителя возникло подозрение, что он применяет запрещенные средства, когда несколькими днями позже на его поле случайно были замечены признаки увядания сорняков и технодорожки. Во втором случае подозрения вызвали появившиеся технодорожки: выяснилось что производитель ошибся, выполнив работы по защите растений от болезней на экополе вместо обычного поля.

Из объяснений производителя можно было сделать вывод, что причиной нарушения требований становится незнание того, какие средства можно применять. Информацию о разрешенных к применению в экологическом сельском хозяйстве средств защиты растений можно получить в поисковой системе ("Европейское экологическое сельское хозяйство") или в Департаменте сельского хозяйства.

Во втором случае у производителя имелось как экологическое, так и обычное сельхозпроизводство. В таком случае риск нарушения требований выше. Предпринимателю приходится быть более внимательным при планировании своего производства и раздаче инструкций работникам.

Между экологическим и обычным полем должна существовать буферная зона, чтобы исключить попадание средств защиты растений в экопродукцию. Буферную зону должен обеспечить экопроизводитель и ее величина зависит от выращиваемых культур. При складировании продукции нужно обеспечить, чтобы производимая разными способами продукция не смешивалась. Если в производстве оказался допущен промах, то надо обязательно и немедленно проинформировать об этом Департамент сельского хозяйства. Полученную на таких полях продукцию или смешавшуюся при складировании продукцию нельзя сбывать, как экологическую.

Между экологическим и обычным полем должна существовать буферная зона, чтобы исключить попадание средств защиты растений в экопродукцию.

В то же время вышупомянутое перекрестное загрязнение может прийти с обычных полей соседнего предприятия. Чтобы исключить подобное при выполнении работ по защите растений очень важно соблюдать требования по безопасности. При опрыскивании средствами защиты растений нужно учитывать направление ветра относительно близрасположенных строений, а также садовых, полевых и лесных культур, чтобы избежать их возможного загрязнения. Если это требование не соблюдалось и есть подозрение, что экополе было загрязнено средствами защиты растений, свяжитесь с представительством Департамента сельского хозяйства. Они имеются в каждом уезде.

Экопроизводителей проверяют не менее одного раза в год. Кроме того, контролируют 10% производителей, выбираемых на основании вероятности реализации рисков. Дополнительно берут пробы у 5% производителей, чтобы установить, используют ли они в производстве запрещенные средства. Вдобавок к запланированным проверкам проводят дополнительные, если получен намек на несоответствующую требованиям деятельность производителя.

Департамент сельского хозяйства тесно сотрудничает с закупщиками зерна, от которых получает информацию, если возникают сомнения в соответствии деятельности какого-то производителя требованиям. Тесное сотрудничество налажено также для проверки указаний Ветеринарно-пищевого департамента и выявления нарушений.