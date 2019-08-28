ФОТО ДНЯ: Мобильная камера измерения скорости в Йыхви

Проще говоря, это первый день работы мобильной камеры измерения скорости в Йыхви.

Каждая префектура получила по две такие системы камер, обучено также достаточное количество техников, чтобы дорогая техника не работала всего восемь часов в день или 40 часов в неделю, а при необходимости могла функционировать сутки напролет.