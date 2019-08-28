ФОТО ДНЯ: Мобильная камера измерения скорости в Йыхви

Сегодня в Йыхви в первый раз сделали несколько исторических фото. К сожалению, фото не имели особой художественной ценности, но все же некоторых денег стоили.
Проще говоря, это первый день работы мобильной камеры измерения скорости в Йыхви.
Каждая префектура получила по две такие системы камер, обучено также достаточное количество техников, чтобы дорогая техника не работала всего восемь часов в день или 40 часов в неделю, а при необходимости могла функционировать сутки напролет.
Замеры производятся так же, как в прежних скоростных камерах, но, пожалуй, более строго, чем это делают обычно люди-полицейские, частенько терпимо относящиеся к первым десяти километрам превышения. Вероятно, оправдаются ожидания, что такое сплошное измерение скорости успокоит движение.