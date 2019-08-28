ГАЛЕРЕЯ: Йыхвиский властный союз празднует конец лета

В среду после обеда депутаты находящейся у власти в Йыхви коалиции собрались на публичной площадке с качелями в деревне Кахула, чтобы отметить праздник конца лета.
К пережившим на прошлой неделе выражение недоверия депутатам властного союза избирательного списка Осипенко "Jõhvi - meie kodu" и Центристской партии в 15 часов присоединился также член Рийгикогу центрист Мартин Репинский. По утверждению многих членов волостного собрания, именно Репинский являлся одним из инициаторов попытки свержения нынешних властей, однако в последний момент он от нее отказался, уже через три недели после восстановления депутатских полномочий покинув волостное собрание. В празднике участвовали также председатель волостного собрания Эдуард Эаст и волостной старейшина Макс Каур, а также помощник волостного старейшины Наталья Абель.
По словам председателя фракции "Jõhvi - meie kodu" Тамары Луйгас, йыхвиский властный союз собрался отметить конец лета и поздравить тех соратников по коалиции, у кого был день рождения летом.