ВРЕМЯ: Литр воды - один цент!

Хуторяне, у которых остается время после осенней уборки зерна, носят воду в бидонах из-под молока. Дефицитом воды воспользовались отдельные пронырливые извозчики, которые возят воду из города в деревни в больших бочках и продают ее под видом чистой воды для заварки чая по центу за литр. Пара таких поездок дает солидный дневной заработок. ("Põhja Kodu", 28 августа 1939 г.)

На ярмарке в ходу школьные товары, мед и рыба

Начавшаяся вчера на площади Вирула в Кохтла-Ярве ярмарка богата самыми разными товарами, которые привезли продавцы не только со всей Эстонии, но и из Литвы, Латвии, Финляндии.

- Много и торговцев, и покупателей, - довольна устроитель ярмарки Светлана Старцева, представляющая фирму "Assoll". - Продавцы говорят, что началась ярмарка хорошо, народ приходит и просто посмотреть-развлечься, и что-то купить.

Самый ходовой товар перед началом учебного года - все, что нужно к школе. "Всегда хорошо покупают кроссовки у торговцев из Финляндии, также большой интерес к сатиновому постельному белью из Нарвы, которое на ярмарке стоит значительно дешевле, чем в магазине, - отмечает Светлана Старцева. - Берут охотно лук, чеснок, рыбу с Чудского озера, хлеб с Сааремаа. Нынче много меда, облепихи".