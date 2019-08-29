ВРЕМЯ: Литр воды - один цент!

Вследствие засухи превращаются в пустыню и самые низменные части Алутагузе. Особенно сильно страдают из-за засухи низины Ида-Вирумаа, где глубина колодцев составляет всего пару метров, поскольку поверхностные воды залегают близко и необходимости копать глубокий колодец не было. Теперь колодцы в большинстве своем совершенно сухие, только кое-где на дне есть немного грязной воды.
Хуторяне, у которых остается время после осенней уборки зерна, носят воду в бидонах из-под молока. Дефицитом воды воспользовались отдельные пронырливые извозчики, которые возят воду из города в деревни в больших бочках и продают ее под видом чистой воды для заварки чая по центу за литр. Пара таких поездок дает солидный дневной заработок. ("Põhja Kodu", 28 августа 1939 г.)
На ярмарке в ходу школьные товары, мед и рыба
Начавшаяся вчера на площади Вирула в Кохтла-Ярве ярмарка богата самыми разными товарами, которые привезли продавцы не только со всей Эстонии, но и из Литвы, Латвии, Финляндии.
- Много и торговцев, и покупателей, - довольна устроитель ярмарки Светлана Старцева, представляющая фирму "Assoll". - Продавцы говорят, что началась ярмарка хорошо, народ приходит и просто посмотреть-развлечься, и что-то купить.
Самый ходовой товар перед началом учебного года - все, что нужно к школе. "Всегда хорошо покупают кроссовки у торговцев из Финляндии, также большой интерес к сатиновому постельному белью из Нарвы, которое на ярмарке стоит значительно дешевле, чем в магазине, - отмечает Светлана Старцева. - Берут охотно лук, чеснок, рыбу с Чудского озера, хлеб с Сааремаа. Нынче много меда, облепихи".
На ярмарке порядка 70 торговцев. По словам Старцевой, они оценивают торговлю как хорошую, и если за три дня каждый продает товара в среднем на 8 тысяч крон, то можно предположить, что за пятницу, субботу и воскресенье покупатели оставят на ярмарке порядка 56 тысяч крон, не считая денег, потраченных на пиво и шашлыки. А бесплатно можно посмотреть разнообразную развлекательную программу. ("Северное побережье", 29 августа 2009 г.)