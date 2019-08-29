Угрожал сожительнице убийством

Кражи из машин в Йыхви

26 августа сообщили, что на улице Парги в Йыхви из машин украли ноутбук "НР" и кошелек с 40 евро. Общий ущерб - 340 евро.

Нелегальных украинских рабочих задержали в машине

26 августа патрульные полицейские остановили в городе Йыхви машину, в которой находились граждане Украины 1991 и 1986 годов рождения. Мужчины направлялись на работу на строительном объекте, но не имели законного основания для работы в Эстонии. Им вручили предписание о выезде из страны в срок до 2 сентября.

Казаха с поддельными водительскими правами развернули на границе

26 августа на Нарвский шоссейный пограничный пункт прибыл следовавший в Эстонию гражданин Республики Казахстан 1974 года рождения, управлявший зарегистрированным в Казахстане легковым автомобилем "Toyota". Для проверки мужчина предъявил поддельные водительские права. Визу мужчины признали недействительной и на границе ему выдали запрет на въезд. Мужчина согласился на замену уплаты процессуальных расходов и возможного денежного штрафа выплатой в госдоходы и уголовное производство начато не было.

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