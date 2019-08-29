Чт, 29.08.2019
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Угрожал сожительнице убийством
Полицейская сводка, 26 августа 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

26 августа сообщили, что на улице Тийманни в Нарве 36-летний мужчина угрожал убийством своей 37-летней сожительнице. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.  

Кражи из машин в Йыхви 

26 августа сообщили, что на улице Парги в Йыхви из машин украли ноутбук "НР" и кошелек с 40 евро. Общий ущерб - 340 евро. 

Нелегальных украинских рабочих задержали в машине

26 августа патрульные полицейские остановили в городе Йыхви машину, в которой находились граждане Украины 1991 и 1986 годов рождения. Мужчины направлялись на работу на строительном объекте, но не имели законного основания для работы в Эстонии. Им вручили предписание о выезде из страны в срок до 2 сентября. 

Казаха с поддельными водительскими правами развернули на границе

26 августа на Нарвский шоссейный пограничный пункт прибыл следовавший в Эстонию гражданин Республики Казахстан 1974 года рождения, управлявший зарегистрированным в Казахстане легковым автомобилем "Toyota". Для проверки мужчина предъявил поддельные водительские права. Визу мужчины признали недействительной и на границе ему выдали запрет на въезд. Мужчина согласился на замену уплаты процессуальных расходов и возможного денежного штрафа выплатой в госдоходы и уголовное производство начато не было.  

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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