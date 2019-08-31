Политическая воля имеется

На стол правительства (как любит говорить премьер-министр) легли сразу несколько содержательных проектов, один из которых даже тянет на реформу. После нескольких летних месяцев, заполненных выступлениями EKRE и извинениями за них, это является большим изменением. Более того: это является большим изменением также после предыдущего правительства Юри Ратаса и двух правительств Таави Рыйваса, которые занимались главным образом тем, что учили избирателей правильно жить.

О реформе второй пенсионной ступени за пару недель было написано очень много и эмоционально. Несмотря на вполне понятные сомнения и страхи, сегодня можно сказать, что речь не идет о безответственном разрушении. Правда, если хотя бы пять лет назад политики и Министерство финансов всерьез занялись высокими платами, излишними ограничениями и несправедливой организацией выплат для достигших пенсионного возраста, то, может быть, и не потребовалось бы сейчас осуществлять настолько радикальные изменения. Однако, теперь следует признать, что политический маятник имеет обыкновение двигаться от одного края до другого.

Все вопросы об анализе влияния или отсутствии обсуждения искусственные, что известно также тем, кто их задает. Обсуждение было долгим и подробным, и нужно отметить, что сохранение существующей системы в неизменном виде отстаивают теперь только так или иначе связанные с пенсионными фондами люди, оппозиционные партии и их сторонники. Например, мое личное отношение изменилось именно под влиянием выдвинутых на этих обсуждениях аргументов.

На фоне недостатков действующей системы и изменившегося за 17 лет - особенно после всемирного экономического кризиса 2009 года - мира либерализация второй пенсионной ступени имеет также меньше упоминавшиеся косвенные позитивные влияния. Вероятно, значительное количество людей, у кого накопилось побольше денег во второй ступени, но управлением которыми они недовольны, станут сами инвестировать свое добро. Независимо от того, решат они вложить деньги в недвижимость или акции, это значит, что общая осведомленность людей об инвестировании растет. Неожиданно возникшая ответственность за несколько десятков тысяч евро может также породить различные новые начинания.

Правительство должно осуществить все это, что означает: в политике имеется значительная доля "реального" содержания.

Составление бюджета на 2020 год тоже обещает отличаться от прежних лет, когда искали покрытия расходов по несколько сотен тысяч и робко косились в сторону структурного равновесия.

Очень мощные телодвижения правительство начало совершать в вопросах энергетики. Трудно представить себе коалицию какого-нибудь другого мыслимого состава, которая столь же решительно велела бы "Eesti Energia" сохранять в резерве производственные мощности, вытесняемые сейчас с рынка из-за высокой цены на выбросы СО2. Это имеет три результата: сохранение занятости в Ида-Вирумаа, гарантия независимого электроснабжения Эстонии и сохранение экспортной способности до того времени, когда цена квот на выброс СО2 снизится.