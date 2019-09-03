ВРЕМЯ: Конфирмация, венчание и крестины в один день

В минувшее воскресенье в Нарва-Йыэсууской церкви прошел обряд конфирмации, в котором приняли участие 31 человек. Для одного конфирманта этот день стал тройным событием, поскольку сразу после конфирмации она обвенчалась, а затем крестили ее дочь. Этим человеком была местная жительница Ольга Нейман, урожденная Васильев, которая после обряда конфирмации обвенчалась с рыбаком Артуром Нейманом, после чего пастор крестил ее дочь, которой дали имя Веэви. ("Põhja Kodu", 30 августа 1939 г.)

Защитники животных заменили бы соревнующихся миног чиновниками

Эстонское общество защиты животных выступило против намерения городских властей Нарва-Йыэсуу организовать "МИНОГонки", порекомендовав чиновникам самим посоревноваться в скорости ползанья посуху.

Общество защиты животных направило Нарва-Йыэсуускому горуправлению обращение с просьбой отказаться от организации в рамках проводимого 19 сентября фестиваля миноги соревнования "МИНОГонки", поскольку оно неэтично, аморально и противоречит Закону о защите животных. Общество не поддерживает использование животных в спорте или в индустрии развлечений, если использование несвойственно животному и может повлечь его страдания или угрожать его благополучию.

Член правления Эстонского общества защиты животных Хейки Валнер советует Нарва-Йыэсуускому горуправлению организовать вместо "МИНОГонок" альтернативные состязания. Например, предложить поползать по желобам, вместо миног, чиновникам горуправления. Наверняка такое соревнование будет гораздо веселее и привлекательнее как для участников, так и для публики и станет также уникальным событием в мире, считает Валнер.