"Lidl" пробует в третий раз открыть магазин в Йыхви

30 июля этого года Йыхвиское волостное управление на основании ходатайства предпринимателя-физического лица Калева Тера инициировало детальную планировку, целью которой является создание в будущем торгового центра по адресу: Пуру теэ, 5. На недвижимости расположены старые гаражи, построенные Советской Армией, когда там находилась воинская часть. Несколько лет назад там действовало предприятие по обслуживанию транспорта и владельцем недвижимости площадью около 6000 квадратных метров до сих пор является ПФЛ "Kalev Tera Reisid". Недвижимость находится на краю Йыхвиского парка непосредственно по соседству со строящимся сейчас Парковым центром.