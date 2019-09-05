Чт, 5.09.2019
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"Lidl" пробует в третий раз открыть магазин в Йыхви

Немецкий магазин розничной торговли "Lidl" должен появиться на участке, где сейчас расположены гаражи, которые будут снесены.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Немецкая сеть магазинов низких цен "Lidl" присмотрела в Йыхви очередную недвижимость, где планирует построить свой торговый центр.

30 июля этого года Йыхвиское волостное управление на основании ходатайства предпринимателя-физического лица Калева Тера инициировало детальную планировку, целью которой является создание в будущем торгового центра по адресу: Пуру теэ, 5. На недвижимости расположены старые гаражи, построенные Советской Армией, когда там находилась воинская часть. Несколько лет назад там действовало предприятие по обслуживанию транспорта и владельцем недвижимости площадью около 6000 квадратных метров до сих пор является ПФЛ "Kalev Tera Reisid". Недвижимость находится на краю Йыхвиского парка непосредственно по соседству со строящимся сейчас Парковым центром. 

Под стройку - 3190 квадратных метров

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