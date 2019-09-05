В Кохтла-Ярве дошло до стрельбы из-за девушки
3 сентября в полицию сообщили о конфликте на улице Пярна в Кохтла-Ярве, где поспорили два 17-летних парня.
В ходе ссоры они ударили друг друга, а кульминацией драки стало то, что один из парней несколько раз выстрелил из пневматического оружия, попав также в противника. Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь. По имеющимся данным, конфликт начался из-за того, что была оскорблена подружка одного из парней. Полиция рассматривает случившееся, как тяжкое нарушение общественного порядка.
Угрожал своей бывшей девушке
3 сентября на улице Салу в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 21-летний мужчина угрожал насилием своей бывшей девушке 18-ти лет.
Насилие в нарвской школе
3 сентября 15- и 13-летний подростки напали около заведения образования по улице Кереса в Нарве на 14-летнего мальчика и ударили его.
В Силламяэ и Кохтла-Ярве нападали на улице
2 сентября на Таллиннском шоссе в Силламяэ ударили 20-летнего мужчину.
3 сентября сообщили, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве напали на 22-летнего мужчину.
Обманули продававшую саксофон
2 сентября сообщили, что у продававшей саксофон на интернет-портале 42-летней жительницы Нарвы обманом выманили 2450 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.