ВРЕМЯ: Раквере ищет управу на цыган

На последней ярмарке их скопилось в городском лесу так много, что городской лесник вместе с помощниками был вынужден их прогнать. Однако цыгане не подчинились распоряжениям чиновников и даже напали на них. Теперь горуправление решило ставить в городских лесах на время ярмарок трех вооруженных охранников, которые позаботятся о том, чтобы ни один "чернокожий" в лес не зашел. В случае нападения со стороны цыган чиновники смогут воспользоваться дробовиками. ("Põhja Kodu", 4 сентября 1939 г.)

Петр Первый поддерживает центристов

В Нарве появились предвыборные календарики Центристской партии: вид Нарвы с памятником "Шведский лев" и наложенное сверху фото будущего памятника Петру Первому, окруженное светящимся ореолом. "Спасибо за поддержку! Обещаю - не подведу!" - гласит надпись на календаре.

Председатель Нарвского городского собрания Михаил Стальнухин сказал "СП", что, по его мнению, идея о вечном значении Петра Первого для Нарвы вовсе не девальвируется его появлением в сиюминутной предвыборной партийной рекламе. Ранее глава нарвских центристов в различных интервью на эту тему подчеркивал, что данный памятник - прежде всего предмет истории, который важен и нужен для Нарвы.