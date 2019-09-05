МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.09-12.09

КУЛЬТУРА

Четверг, 5 сентября

* В спа-отеле "Тойла" в 19.00 в рамках нарвских дней оперы "ContempArt" - концерт: Нина Кавагучи (скрипка), Майла Лайдна (рояль). В программе: Арво Пярт, Иоганн Себастьян Бах, Мануэль де Фалья и другие. Стоимость билета на концерт (28 евро) включает и билет в wellness-центр "Orhidee"; бронирование мест - по тел. 334 2931.

Пятница, 6 сентября

* На оперной сцене Кренгольмской мануфактуры в 19.00 в рамках нарвских дней оперы "ContempArt" - опера "Орландо" Георга Фридриха Генделя. Билеты - 12-18 евро.

Суббота, 7 сентября

* В оперной сцене Кренгольмской мануфактуры в 19.00 в рамках нарвских дней оперы "ContempArt" - оперный гала-концерт. Билеты - 19-29 евро.

Воскресенье 8 сентября

* В оперной сцене Кренгольмской мануфактуры в 14.00 в рамках нарвских дней оперы "ContempArt" - "Юку" Раймо Кангро, мюзикл для всей семьи. Билеты - 7-17 евро.

Понедельник, 9 сентября

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие ретроспективной выставки работ Ларисы Сыдур "Мечты и реальность". Выставка открыта до 1 октября.

Четверг, 12 сентября

* В Нарвской крепости в 19.00 в рамках нарвских дней оперы "ContempArt" - концерт "Альфред Шнитке и Луи Вьерн в Нарвской крепости". Выступают Нина Кавагучи (скрипка), Эгерт Лейнсаар (скрипка), Карин Сарв (альт), Руслан Петров (виолончель), Аннели Тохвер (рояль). Билеты - 6-9 евро.

СПОРТ

Четверг, 5 сентября

* В Вока с 16.00 до 18.00 открыт старт четвергов ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

Суббота 7 сентября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.

* В Алутагузеском парке диск-гольфа - чемпионат Ида-Вирумаа по диск-гольфу; день первый. В 11.00 - соло, в 15.00 - дуэты.

* В Кохтла-Ныммеском роллерном парке в 12.00 - обучение трюкам на руле и самокате; обучение ведет руководитель Тартуской роллерной школы.

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Силламяэ" - ФК "Maardu Aliens".

Воскресенье, 8 сентября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, соло.

* В Вокаском парке диск-гольфа - чемпионат Ида-Вирумаа по диск-гольфу; день второй. В 11.00 - соло, в 15.00 - дуэты.

* На кроссовой трассе в Иллука в 11.30 - Иллукаский кросс, III этап Кубка Эстонии.

* На поле с искусственным покрытием в Ахтме в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - "Нарва Транс".

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - ФК "Вольта II" (Пыхья Таллинн).

Среда, 11 сентября

* В Эккекюласком центре оздоровительного спорта в Нарве в 18.00 - этап Ида-Вирумааских вечеров маунтибайка.

* На стадионе Ахтмеской гимназии в 19.00 - Кубок Эстонии по фуболу: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - "Калев III" (Таллинн).

Четверг, 12 сентября

* В Тага-Варесеметса с 16.00 до 18.00 открыт старт четвергов ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

* В Эккекюласком центре оздоровительного спорта в Нарве в 18.00 - Нарвский забег фирм.

РАЗНОЕ

Суббота, 7 сентября

* На деревеской площади в Люганузе в 10.00 - Люганузеская крестьянская ярмарка. Богатая культурная программа, ярмарочный аукцион, ярмарочная лотерея. В 18.00 - концерт Калле Сепа и Микка Таммепыльда. Ярмарочный день завершится в 19.00 танцами под музыку ансамбля "Detail".