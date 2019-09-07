Сб, 7.09.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

В Ахтме ударили женщину
Полицейская сводка, 4-5 сентября 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

5 сентября на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве ударили 71-летнюю женщину.

Мужчина пострадал от топора 

5 сентября на улице Парги в Йыхви в 52-летнего мужчину бросили топором, попав ему в голову. Мужчину доставили для оказания первой помощи в больницу. 

Кража из машины 

5 сентября сообщили, что в Кохтла-Ярве разбили окно припаркованной по улице Синивооре машины и украли две аккумуляторные дрели "Makita" и зарядные устройства, а также буксировочный тросс. Ущерб составил 265 евро.  

У мужчины отобрали на улице кошелек 

5 сентября сообщили, что на улице Пяхклимяэ в Нарве напали на 54-летнего мужчину и отобрали у него кошелек, в котором были 300 евро и документы.  

Сосед угрожал убийством 

4 сентября сообщили, что на улице А.А. Тийманна в Нарве 63-летнней женщине угрожал убийством ее сосед.  

Ударил бывшую сожительницу 

4 сентября сообщили, что в городе Кивиыли 28-летний мужчина ударил свою бывшую сожительницу 24-х лет. 

Женщина напала на знакомую 

4 сентября в городе Нарва-Йыэсуу на 34-летнюю женщину напала ее знакомая. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ