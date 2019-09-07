В Ахтме ударили женщину

Мужчина пострадал от топора

5 сентября на улице Парги в Йыхви в 52-летнего мужчину бросили топором, попав ему в голову. Мужчину доставили для оказания первой помощи в больницу.

Кража из машины

5 сентября сообщили, что в Кохтла-Ярве разбили окно припаркованной по улице Синивооре машины и украли две аккумуляторные дрели "Makita" и зарядные устройства, а также буксировочный тросс. Ущерб составил 265 евро.

У мужчины отобрали на улице кошелек

5 сентября сообщили, что на улице Пяхклимяэ в Нарве напали на 54-летнего мужчину и отобрали у него кошелек, в котором были 300 евро и документы.

Сосед угрожал убийством

4 сентября сообщили, что на улице А.А. Тийманна в Нарве 63-летнней женщине угрожал убийством ее сосед.

Ударил бывшую сожительницу

4 сентября сообщили, что в городе Кивиыли 28-летний мужчина ударил свою бывшую сожительницу 24-х лет.

Женщина напала на знакомую

4 сентября в городе Нарва-Йыэсуу на 34-летнюю женщину напала ее знакомая.

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