В Ахтме ударили женщину
5 сентября на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве ударили 71-летнюю женщину.
Мужчина пострадал от топора
5 сентября на улице Парги в Йыхви в 52-летнего мужчину бросили топором, попав ему в голову. Мужчину доставили для оказания первой помощи в больницу.
Кража из машины
5 сентября сообщили, что в Кохтла-Ярве разбили окно припаркованной по улице Синивооре машины и украли две аккумуляторные дрели "Makita" и зарядные устройства, а также буксировочный тросс. Ущерб составил 265 евро.
У мужчины отобрали на улице кошелек
5 сентября сообщили, что на улице Пяхклимяэ в Нарве напали на 54-летнего мужчину и отобрали у него кошелек, в котором были 300 евро и документы.
Сосед угрожал убийством
4 сентября сообщили, что на улице А.А. Тийманна в Нарве 63-летнней женщине угрожал убийством ее сосед.
Ударил бывшую сожительницу
4 сентября сообщили, что в городе Кивиыли 28-летний мужчина ударил свою бывшую сожительницу 24-х лет.
Женщина напала на знакомую
4 сентября в городе Нарва-Йыэсуу на 34-летнюю женщину напала ее знакомая.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.