Маре Роозилехт с 1 сентября возглавляет Вирумааский колледж Таллиннского технического университета и ее можно считать крестной матерью новоиспеченной Кохтла-Ярвеской гимназии. Она мечтает о том, чтобы молодые люди стремились получить инженерное образование, поскольку это нужно Эстонии, а также открывает для них все двери. "Инженер может быть актером и поэтом, но обратное невозможно".

- Для математика ты на удивление эмоциональный и страстный человек, поэтому начнем с чувств. Что ты чувствовала на нынешнем торжественном акте в Вирумааском колледже, когда впервые выступила перед своими коллегами и студентами в качестве директора?