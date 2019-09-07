ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Хандо Суттер

Результат: к началу сентября на электростанциях и шахтах по сравнению с состоянием на начало года исчезло уже более полутысячи рабочих мест. В этот вторник председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер вышел к представителям профсоюзов с новой плохой новостью: придется ликвидировать еще 324 рабочих места.

Поскольку до этого пищу для разговоров давали еще более крупные цифры, такой итог мог бы вызвать облегчение, однако это не станет особым утешением для людей, которые попадут под сокращение. Насколько большую лоббистскую работу пришлось проделать Суттеру среди политиков, чтобы стало возможным оставить часть производственных мощностей наготове для обеспечения надежности снабжения государства электроэнергией, он подробно не говорит.