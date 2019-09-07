ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Хандо Суттер

Концерн "Eesti Energia" в начале года сообщил, что нынче в связи с выработкой проектного срока службы старых энергоблоков Нарвских электростанций рабочего места лишатся 150 работников, но это последнее крупное сокращение на какое-то время. Однако это "какое-то время" оказалось очень коротким, поскольку резкий рост цен квот на загрязнение вынудил отправить в долгий отпуск с начала февраля большинство энергоблоков.
Результат: к началу сентября на электростанциях и шахтах по сравнению с состоянием на начало года исчезло уже более полутысячи рабочих мест. В этот вторник председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер вышел к представителям профсоюзов с новой плохой новостью: придется ликвидировать еще 324 рабочих места.
Поскольку до этого пищу для разговоров давали еще более крупные цифры, такой итог мог бы вызвать облегчение, однако это не станет особым утешением для людей, которые попадут под сокращение. Насколько большую лоббистскую работу пришлось проделать Суттеру среди политиков, чтобы стало возможным оставить часть производственных мощностей наготове для обеспечения надежности снабжения государства электроэнергией, он подробно не говорит.
Однако для остающихся работать в крупной энергетике в Ида-Вирумаа 3000 человек все же важен вопрос: насколько долгим окажется "на какое-то время" на этот раз?