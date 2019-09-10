ВРЕМЯ: Военные действия прервали экспорт брусники

Жительницы деревень в верховье Наровы расстроены тем, что война лишила их хорошего заработка. Собранную бруснику доставляли через скупщиков на корабле из Таллинна в Германию, но теперь туда въехать нельзя, и поэтому скупщики перестали покупать бруснику.

Нынче урожай брусники в лесах в верхнем течении реки Наровы и окрестностях Куремяэ очень хороший. Примерно в течение недели в вышеупомянутых районах было собрано более 20000 килограммов ягод. ("Põhja Kodu", 8 сентября 1939 г.)

Магическое число - магнит для новобрачных

Несмотря на будний день, 9 сентября оказалось богатым на свадьбы. В Нарве и Йыхви регистрацию прошли все, кто пожелал заключить брак именно 09.09.09.

По 15 пар молодоженов в Йыхви и Нарве захотели сыграть свадьбу непременно 9-го числа 9-го месяца 2009 года. Причем, возраст женихов и невест, брачующихся в считающийся магическим день трех девяток, самый разный - от 19-ти до 60 лет. "Это, конечно же, для нас исключительный день, ведь в будни обычно немного регистраций брака, и, как правило, проходят они без торжественной церемонии, - сказала вчера главный специалист отдела семейного состояния уездного управления Ирина Гераскина. - И природа порадовала молодоженов солнечным, теплым днем. Так что у всех было очень хорошее настроение".