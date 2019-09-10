Результативность языкового обучения во многом зависит от самого учащегося

В обучении взрослых около 80% результата зависит от стараний и мотивации самого учащегося. 20% успеха в учебе зависит от руководителя курса. Следовательно, недостаточно просто отходить на несколько десятков или сотен часов занятий.

К сожалению, мой опыт показывает, что бесплатные для учащегося уроки очень часто прогуливают. Некоторые учащиеся активно участвуют в лучшем случае в трети занятий на финансируемых государством курсах. Разумеется, примерно столько же, то есть около четверти группы, очень мотивированных учащихся, прогресс которых очевиден и которые при необходимости успешно сдают уровневый экзамен. Что может сделать сам учащийся, если от преподавателя и учебных материалов зависит сравнительно небольшая часть успеха?

Бесплатные языковые уроки очень часто прогуливают.

Советую участникам (бесплатных) языковых курсов всегда быть активными и любознательными. Не упускайте возможности пообщаться и получить от преподавателя обратную связь и ответы на все вопросы. Поскольку мы тратим на курсы часть личного ценного качественного времени, всегда стоит вносить свои предложения, чтобы занятия были увлекательными и полезными. Большая часть успеха языкового обучения зависит все-таки от нас самих, а не от обучающей фирмы, выбранного учебного материала или дизайна классных помещений.

Хотелось бы еще призвать эстонцев общаться с изучающими язык терпеливо и доброжелательно. Если над учащимся смеются, пусть даже неумышленно, это может надолго отбить охоту общаться на эстонском языке. Я сталкиваюсь с людьми, имеющими подобный негативный опыт, практически в каждой учебной группе.

Как мы можем поддержать изучающего язык? Предлагаю ввести в каждом мультикультурном коллективе традицию кофейной паузы, в ходе которой общение (можно и на нерабочую тему) с коллегами другой национальности ведется на эстонском языке так долго, на сколько хватает чашки кофе. Я уверена, что время на это сможет найти практически каждый работник.

Ничего страшного не произойдет, если мы вместо того, чтобы, например, бороздить новостные порталы, узнаем коллег получше или с совершенно другой стороны. Новая привычка устраивать кофейную паузу пойдет на пользу всей организации: изучающий язык человек совершенствует свои навыки, коллеги общаются около десяти минут лицом к лицу, и через некоторое время трудовой коллектив может стать еще более сплоченным.