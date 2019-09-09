Миротворцева показала скорость и на беговой трассе

В пятницу в забеге на пять километров "We Run Tallinn", послужившем прологом к большому Таллиннскому фестивалю бега, представляющая силламяэский "Kalev" Миротворцева стала третьей в женском зачете, показав время 17.13,5. Победительнице забега Келли Неволихин, входящей в число лучших бегуний Эстонии на средние дистанции, она уступила всего восемь секунд.

Из 3741 участника забега опередить Миротворцеву, помимо двух женщин, смогли всего 30 мужчин. Одним из них был тренирующийся в клубе "Treeningpartner" 14-летний идавирусец Алекс Оява, который прибежал на финиш 25-м с результатом 16.44,4 и занял второе место в своем возрастном классе U16. Однако самым быстрым ида-вируским спортсменом на этом соревновании стал представитель тартуского "Kalev" Денис Салмиянов, занявший десятое место со временем 15.52,7. В ориентированном в основном на молодежь пятикилометровом забеге приняли участие в общем 59 идавирусцев.