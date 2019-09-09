Миротворцева показала скорость и на беговой трассе

16-летняя силламяэска Екатерина Миротворцева, которая в этом году завоевала золотую медаль на Европейском юношеском Олимпийском фестивале и побила ряд взрослых рекордов Эстонии в ходьбе, в минувшие выходные в столице доказала, что входит в число лучших эстонских спортсменов и в беге.
В пятницу в забеге на пять километров "We Run Tallinn", послужившем прологом к большому Таллиннскому фестивалю бега, представляющая силламяэский "Kalev" Миротворцева стала третьей в женском зачете, показав время 17.13,5. Победительнице забега Келли Неволихин, входящей в число лучших бегуний Эстонии на средние дистанции, она уступила всего восемь секунд.
Из 3741 участника забега опередить Миротворцеву, помимо двух женщин, смогли всего 30 мужчин. Одним из них был тренирующийся в клубе "Treeningpartner" 14-летний идавирусец Алекс Оява, который прибежал на финиш 25-м с результатом 16.44,4 и занял второе место в своем возрастном классе U16. Однако самым быстрым ида-вируским спортсменом на этом соревновании стал представитель тартуского "Kalev" Денис Салмиянов, занявший десятое место со временем 15.52,7. В ориентированном в основном на молодежь пятикилометровом забеге приняли участие в общем 59 идавирусцев.
В субботу Миротворцева вышла на старт уже десятикилометровой дистанции Таллиннского осеннего забега, где одержала победу в своем возрастном классе U18 и заняла седьмое место в женском зачете, показав время 37.57. В этом забеге она также была быстрейшей среди ида-вируских спортсменов - в данном состязании приняли участие в общей сложности 95 идавирусцев.