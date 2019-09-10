Госчиновники разглядели в Кохтла-Ярве большой потенциал

Главный организатор кохтла-ярвеского форума вице-канцлер Министерства культуры Пирет Хартман считает, что общее внимание к Ида-Вирумаа, а также ряд инициатив и крупных мероприятий создали благоприятную почву в том числе для взлета Кохтла-Ярве. "Разумеется, постепенное угасание исконного работодателя - сланцевой промышленности - из-за изменения экономической модели является проблемой, поскольку люди хотят создавать свою семью и жить все же там, где есть предпринимательство и рабочие места, школы и кружки по интересам для детей", - констатировала Хартман.

Толчком для проведения форума послужило то обстоятельство, что численность населения Кохтла-Ярве сокращается, жизненная среда недостаточно привлекательна, а традиционный работодатель, то есть сланцевая промышленность, претерпевает изменения. Помимо участия в семинаре и групповой работе госчиновники посетили "Viru Keemia Grupp", Кохтла-Ярвескую гимназию, Ида-Вирускую центральную больницу и другие учреждения, а также устроили праздничный вечер в клубе "Ahtme".

Особое внимание уделили потребностям Кохтла-Ярве в сфере образования, социальной сфере, области предпринимательства, рынка труда и жизненной среды.

В ходе групповой работы неоднократно подчеркивалась необходимость создать для людей со всей Эстонии больше причин для посещения Кохтла-Ярве, поскольку в городе до сих пор не проходят фестивали или иные культурные мероприятия, вызывающие интерес у публики по всей стране. В области образования в качестве проблем назвали нехватку учителей и неравномерное качество образования, а в качестве решений - ротацию учителей и создание Ида-Вируского образовательного кластера. В социальной сфере самым важным сочли развитие услуг и запуск с этой целью пилотного проекта именно в Кохтла-Ярве в сотрудничестве с Министерством социальных дел и Департаментом социального страхования. Решить проблемы в сфере предпринимательства может помочь тур ходатайств программы поддержки структурных реформ Европейского союза, при поддержке которого можно разработать новую экономическую модель Ида-Вирумаа, поскольку охват сланцевой промышленности все меньше. В ходе форума неоднократно отмечали также потребность в расширении сотрудничества между самоуправлением, государством и общиной - в развитии города особенно должна возрасти роль последней.

- Людей нужно сводить вместе - именно с этого все начинается. Остается надеяться, что местные жители поддержат инициативу, поскольку ведомства готовы прийти на помощь, задействовав все свои возможности, и максимально вкладываться, - добавила Хартман.