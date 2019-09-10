ПЕРЕДОВИЦА: Кто должен заниматься созданием рабочих мест?

Однако тот факт, что большое число чиновников в течение пары дней обращает свое внимание на город, видит здешнюю жизнь своими глазами и общается с местными людьми, определенно несет больше пользы, чем вреда.

В жизненной среде Кохтла-Ярве в этом году происходят значительные позитивные подвижки: появление новехонькой гимназии, возведение спортцентра, активный ремонт улиц и так далее.

Однако с точки зрения будущего города определяющим является то, насколько успешно удастся притормозить отток населения. Минус 700 жителей, то есть два процента в год, - это все же очень много. С учетом происходящего сейчас на шахтах сокращения рабочих мест эта тенденция может еще больше усугубиться.