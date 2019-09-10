ПЕРЕДОВИЦА: Кто должен заниматься созданием рабочих мест?

Прошедший в минувшие четверг и пятницу в Кохтла-Ярве форум государственных чиновников не предложил никаких чудодейственных рецептов, которые могли бы мгновенно придать этому городу мощный импульс к развитию. Но ждать этого было напрасно, поскольку положение города не поправить по щелчку пальцев или с помощью одной идеи - это последовательный процесс.
Однако тот факт, что большое число чиновников в течение пары дней обращает свое внимание на город, видит здешнюю жизнь своими глазами и общается с местными людьми, определенно несет больше пользы, чем вреда.
В жизненной среде Кохтла-Ярве в этом году происходят значительные позитивные подвижки: появление новехонькой гимназии, возведение спортцентра, активный ремонт улиц и так далее.
Однако с точки зрения будущего города определяющим является то, насколько успешно удастся притормозить отток населения. Минус 700 жителей, то есть два процента в год, - это все же очень много. С учетом происходящего сейчас на шахтах сокращения рабочих мест эта тенденция может еще больше усугубиться.
Не откроем Америку, если скажем, что ключевым вопросом является создание в Кохтла-Ярве новых рабочих мест. Однако неясно, кто и как должен этим заниматься. Хотя закон не возлагает эту обязанность непосредственно на городские власти, взгляды горожан обращены именно к ним. Ничто не запрещает и не мешает им активно общаться с предпринимателями как в Эстонии, так и за рубежом и убеждать их инвестировать в Кохтла-Ярве. Во имя этой важной деятельности можно бы пожертвовать несколькими церемониями разрезания ленточки или сомнительной ценности командировками в дружественные города.