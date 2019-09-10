Ида-Вирумаа активно стремится на туристическую карту финнов

В прошлом году финны останавливались на ночлег в Ида-Вирумаа чаще (на 1 процент) и этот рост оказался выше, чем в целом по Эстонии. За первое полугодие нынешнего года рост составил по сравнению с тем же периодом прошлого года уже 6 процентов, а в июле - даже 15 процентов, то есть количество ночлегов составило 3457 (данные за август Департамент статистики еще не опубликовал).