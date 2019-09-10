Вт, 10.09.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Ида-Вирумаа активно стремится на туристическую карту финнов

Финские журналисты знакомятся с возможностями Кивиылиского приключенческого центра. Арья Корхонен (на переднем плане) считает, что бывшие промышленные ландшафты, служащие теперь туризму, очень привлекательны.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Поход ида-вируских туристических деятелей с целью завоевания финского рынка начал приносить плоды: северные соседи чаще стали останавливаться здесь на ночлег и рост составил, например, в июле 15 процентов. 

В прошлом году финны останавливались на ночлег в Ида-Вирумаа чаще (на 1 процент) и этот рост оказался выше, чем в целом по Эстонии. За первое полугодие нынешнего года рост составил по сравнению с тем же периодом прошлого года уже 6 процентов, а в июле - даже 15 процентов, то есть количество ночлегов составило 3457 (данные за август Департамент статистики еще не опубликовал).  

Долгосрочный план 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ