На "Station Narva" приедет живая легенда российского кино Александр Сокуров

Конференцию откроют профессор расположенной в Риге Стокгольмской экономической школы Петер Зашев, который выступит с докладом "Столкновение культур, или Возможности выживания маленьких идей в большом мире", а также журналист и музыкант Джон Робб из Великобритании, который выскажется на тему "Поп-культура и технология: потрясение нового".

Джон Робб известен, как ведущая фигура превозносимого критиками пост-панк-ансамбля "The Membranes". Выпущенный группой в 2015 году двойной альбом "Dark Matter/Dark Energy", рассказывающий о вселенной, жизни и смерти, удостоился в мире хвалебной критики. Робб является также писателем, журналистом, диджеем и руководителем одной из ведущих и наиболее деятельных в Великобритании музыкально-культурных веб-страниц "Louder Than War". Он первым интервьюировал ансамбль "Nirvana" и предположительно является автором термина "брит-поп".

Робб регулярно ведет радио- и телепередачи, готовит сейчас мультимедийный канал под названием "Lush", а также организует один из главных музыкально-литературных фестивалей Англии "Louder Than Words". Он написал также некоторые ставшие бестселлерами произведения о панк-роке и манчестерской группе "Stone Roses". Робб регулярно писал также об эстонской музыке: от Маарьи Нуут до "Zahir" и от Марта Ави до "Trad.Attack".

После этого обсудят региональное, общереспубликанское и международное творческое хозяйство, а также его коммерческие модели и возможности сотрудничества. Потенциал творческого скачка в развитии Нарвы проанализирует руководитель "Prototroni rahastu" и учредитель "OBJEKT" Яна Павленкова, а о точках соприкосновения сфер производства и творчества расскажет руководитель "IVIA" по маркетингу Вадим Орлов.

С обзором российских телесериалов как экспортных статей новой эпохи выступит Анна Гудкова из Петербургского государственного университета кино и телевидения, а о симбиозе кино, музыки, искусства и театра в творчестве общины расскажет пресс-представитель роттердамского центра "WORM" пишущий на тему культуры журналист Ричард Фостер.

После перерыва на обед состоится панельное обсуждение "Нарва следующая", в котором возможности Нарвы как международного центра творчества и сотрудничества рассмотрят нарвский городской архитектор и проектный руководитель "Narva 2024" Иван Сергеев, политолог и бывшая руководитель Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас, а также исполнительный руководитель центра Арво Пярта и член оценочной комиссии Еврокомиссии Ану Кивило.

О большой силе киноповествования расскажет увенчанная наградами кинопродюсер и режиссер Йоханна Шварц, в 2015 году отнесенная журналом "Foreign Policy Magazin" к ста влиятельнейшим мыслителям мира, а руководитель Эстонского института кино Эдит Сепп поделится свежим опытом превращения Ласнамяэского канала и вообще Таллинна в арену кинопроизводства в связи с недавними съемкам фильма "Догма" режиссером Кристофером Ноланом.