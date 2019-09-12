Попался на границе с контрабандными сигаретами

Насилие над женщинами в Кохтла-Ярве

9 сентября в квартире по улице Казе в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина ударил свою 35-летнюю спутницу жизни, причинив женщине физическую боль и нанеся телесные повреждения. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

В понедельник на улице Алтсерва в Кохтла-Ярве 45-летний мужчина ударил свою 39-летнюю супругу. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Снова попалась на краже

9 сентября в магазине по улице Калеви в Кохтла-Ярве 55-летняя женщина, систематически совершающая кражи, украла продукты. Женщину задержали и передали полиции.

Накинулся на мать

10 сентября в квартире по улице Калда в Нарве 32-летний мужчина набросился на свою 55-летнюю мать и причинил ей физическую боль.

Обокрали в магазине

В полицию сообщили, что 10 сентября в магазине по улице Креэнхольми в Нарве у 42-летнего мужчины украли наличные, в том числе евро и рубли. Ущерб - 290 евро.

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