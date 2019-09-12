Чт, 12.09.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Попался на границе с контрабандными сигаретами
Полицейская сводка, 9-10 сентября 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

9 сентября на Нарвском пешеходном пограничном пункте проверили входившего в Эстонию мужчину 1977 года рождения, проживающего в Эстонской Республике и не имеющего определенного гражданства. Мужчина имел при себе в полиэтиленевом пакете 1200 сигарет (60 пачек) с акцизными марками Российской Федерации и хотел незаметно пронести их в Эстонию. Происшествием занимается Налогово-таможенный департамент, начато производство о проступке.  

Насилие над женщинами в Кохтла-Ярве

9 сентября в квартире по улице Казе в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина ударил свою 35-летнюю спутницу жизни, причинив женщине физическую боль и нанеся телесные повреждения. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

В понедельник на улице Алтсерва в Кохтла-Ярве 45-летний мужчина ударил свою 39-летнюю супругу. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Снова попалась на краже

9 сентября в магазине по улице Калеви в Кохтла-Ярве 55-летняя женщина, систематически совершающая кражи, украла продукты. Женщину задержали и передали полиции.

Накинулся на мать

10 сентября в квартире по улице Калда в Нарве 32-летний мужчина набросился на свою 55-летнюю мать и причинил ей физическую боль.

Обокрали в магазине

В полицию сообщили, что 10 сентября в магазине по улице Креэнхольми в Нарве у 42-летнего мужчины украли наличные, в том числе евро и рубли. Ущерб - 290 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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