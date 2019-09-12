Попался на границе с контрабандными сигаретами
9 сентября на Нарвском пешеходном пограничном пункте проверили входившего в Эстонию мужчину 1977 года рождения, проживающего в Эстонской Республике и не имеющего определенного гражданства. Мужчина имел при себе в полиэтиленевом пакете 1200 сигарет (60 пачек) с акцизными марками Российской Федерации и хотел незаметно пронести их в Эстонию. Происшествием занимается Налогово-таможенный департамент, начато производство о проступке.
Насилие над женщинами в Кохтла-Ярве
9 сентября в квартире по улице Казе в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина ударил свою 35-летнюю спутницу жизни, причинив женщине физическую боль и нанеся телесные повреждения. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
В понедельник на улице Алтсерва в Кохтла-Ярве 45-летний мужчина ударил свою 39-летнюю супругу. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.
Снова попалась на краже
9 сентября в магазине по улице Калеви в Кохтла-Ярве 55-летняя женщина, систематически совершающая кражи, украла продукты. Женщину задержали и передали полиции.
Накинулся на мать
10 сентября в квартире по улице Калда в Нарве 32-летний мужчина набросился на свою 55-летнюю мать и причинил ей физическую боль.
Обокрали в магазине
В полицию сообщили, что 10 сентября в магазине по улице Креэнхольми в Нарве у 42-летнего мужчины украли наличные, в том числе евро и рубли. Ущерб - 290 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.