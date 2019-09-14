В Кохтла-Ярве две женщины отобрали у мужчины еду

Мужчина ударил мать

12 сентября в квартире дома поТаллиннскому шоссе в Нарве 26-летний мужчина ударил свою 48-летнюю мать, причинив ей физическую боль.

Ударил служащую

12 сентября в увеселительном заведении, расположенном по улице Лаврецова в Нарве, 31-летний мужчина ударил 22-летнюю работницу заведения, причинив ей физическую боль. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок.

Чужой человек брал быстрые займы

49-летняя жительница Кивиыли сообщила в полицию, что неизвестное лицо оформило на ее имя в период с марта до середины августа различные быстрые займы. В результате женщине причинен ущерб на общую сумму около 13600 евро.

Бил и угрожал оружием

11 сентября на улице Тийманни в Нарве 19-летний мужчина избил 22-летнего мужчину, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. Во время избиения нападавший держал в руке похожий на оружие предмет. Пострадавшего доставили в больницу. 19-летний мужчина задержан в качестве подозреваемого.

При тушении пожара на болоте обнаружили снаряд

11 сентября в 13.03 в центр тревоги сообщили о пожаре на сиргаласком торфяном болоте в Тойлаской волости, где торфяная почва горела на площади примерно в один гектар. В ходе работ по тушению спасатели нашли снаряд калибра 105 мм. Саперы обезвредили боеприпас. Работы по тушению закончили в 22.03.

Мужчину избили на улице

Ночью 11 сентября на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве неизвестные мужчины избили 54-летнего мужчину, причнив ему физическую боль и повреждение здоровья. Скорая помощь доставила мужчину в больницу.

Мужчины ограбили на улице женщину

10 сентября после 23 часов двое неизвестных мужчин напали у дома по Ахтмескому шоссе в Кохтла-Ярве на 64-летнюю женщину и вырвали у нее из рук сумочку, из которой забрали 100 евро наличными, мобильный телефон "Samsung Galaxy G6", ID-карточку, банковскую карточку и ключи. Из ушей женщины вынули также золотые серьги с розовыми камнями. Ущерб составил 650 евро.

Горел автомобиль

13 сентября в 00.38 поступило сообщение о пожаре на Таллиннском шоссе в Нарве, где горел открытым пламенем припаркованный легковой автомобиль. Спасатели потушили возгорание к 01.10. Причина пожара устанавливается, инцидент расследует полиция.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ