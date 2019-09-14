Виновник гибели мотоциклиста избежал реального наказания

Тяжкая авария произошла 24 мая прошлого года во второй половине дня, когда управлявший легковым автомобилем "Mazda 6" Эрик (20) двигался из расположенного в окрестностях Нарвы поселка Олгина в направлении шоссе Таллинн - Нарва. При выезде на шоссе водитель проигнорировал знак "Уступи дорогу" и не пропустил двигавшийся со стороны Нарвы в направлении Силламяэ мотоцикл "Yamaha". Чтобы избежать столкновения, мотоциклист затормозил, в результате чего мотоцикл потерял управление и врезался в бок "Mazda". В результате столкновения мотоциклист получил множественные травмы и скончался на месте происшествия.

Для расследования случившегося полиция возбудила уголовное производство, и Эрика отдали под суд. В нынешнем августе Вируский уездный суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть человека. В ходе согласительного производства Эрика приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении потерпевшему материального и нематериального ущерба в размере 4650 евро. Вдобавок осужденный должен оплатить расходы на экспертизу и производство в размере почти 3700 евро и штраф. Решение суда на данный момент вступило в силу.