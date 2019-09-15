Вс, 15.09.2019
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ГАЛЕРЕЯ: Победа в Йыхвиском народном забеге нынче досталась не Африке
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Победу в 34-м Йыхвиском народном забеге одержали Марк Абнер из Таллинна, Дмитрий Аристов из Кохтла-Ярве и Мухаммед Неди из Эфиопии.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Победу в 34-м Йыхвиском народном забеге, который состоялся в субботу, одержал таллиннец Марк Абнер, опередив кохтлаярвесца Дмитрия Аристова. Оба они обогнали представителя Эфиопии Мохаммеда Неди.

Состязание между Кенией и Эфиопией, которое ожидалось нынче на Йыхвиском народном забеге, не состоялось, поскольку кениец Ибрагим Мукунга, побеждавший в Йыхвиском народном забеге в течение двух последних лет, решил выбрать забег вокруг озера Куремаа, приз за победу в котором составил 500 евро, что на 150 евро больше, чем в Йыхви. Однако довольствоваться Мукунге пришлось теми же 350 евро, поскольку в Куремаа он занял второе место. 

Среди женщин победу одержала Моника Пилль (38.48), которая на 39 секунд опередила йыхвиску Хиллеви Вельба. Третьей стала Саина Мамедова из Силламяэ. 

Потокол 34-го Йыхвиского забега можно увидеть ЗДЕСЬ.

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