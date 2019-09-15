ГАЛЕРЕЯ: Победа в Йыхвиском народном забеге нынче досталась не Африке

Состязание между Кенией и Эфиопией, которое ожидалось нынче на Йыхвиском народном забеге, не состоялось, поскольку кениец Ибрагим Мукунга, побеждавший в Йыхвиском народном забеге в течение двух последних лет, решил выбрать забег вокруг озера Куремаа, приз за победу в котором составил 500 евро, что на 150 евро больше, чем в Йыхви. Однако довольствоваться Мукунге пришлось теми же 350 евро, поскольку в Куремаа он занял второе место.