ГАЛЕРЕЯ: Победа в Йыхвиском народном забеге нынче досталась не Африке
Победу в 34-м Йыхвиском народном забеге, который состоялся в субботу, одержал таллиннец Марк Абнер, опередив кохтлаярвесца Дмитрия Аристова. Оба они обогнали представителя Эфиопии Мохаммеда Неди.
Состязание между Кенией и Эфиопией, которое ожидалось нынче на Йыхвиском народном забеге, не состоялось, поскольку кениец Ибрагим Мукунга, побеждавший в Йыхвиском народном забеге в течение двух последних лет, решил выбрать забег вокруг озера Куремаа, приз за победу в котором составил 500 евро, что на 150 евро больше, чем в Йыхви. Однако довольствоваться Мукунге пришлось теми же 350 евро, поскольку в Куремаа он занял второе место.
Среди женщин победу одержала Моника Пилль (38.48), которая на 39 секунд опередила йыхвиску Хиллеви Вельба. Третьей стала Саина Мамедова из Силламяэ.
Потокол 34-го Йыхвиского забега можно увидеть ЗДЕСЬ.