Пьяный мужчина стал виновником аварии
15 сентября около 19.30 возле здания по бульвару Вабадузе, 13 в Кивиыли 60-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем легкового автомобиля "Volvo", при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу фургону "Volkswagen Transporter", которым управлял 57-летний мужчина, и произошло столкновение. Водителя "Volkswagen" доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для осмотра.
Пригрозил из окна ружьем
15 сентября на улице Карья в Нарва-Йыэсуу 73-летний мужчина пригрозил из окна квартиры ружьем проходившему мимо дома 46-летнему мужчине. В ходе обыска полицейские нашли в квартире охотничье ружье и патроны. Угрожавший задержан в качестве подозреваемого.
На границе задержали угнанный на Украине автомобиль
14 сентября на Нарвском шоссейном погранпункте при въезде в Эстонию проверили легковой автомобиль "Lexus" с регистрационным знаком Украины, в котором находилась гражданка Украины 1975 года рождения. В ходе проверки выяснилось, что транспортное средство числится в угоне на Украине. До выяснения обстоятельств машину задержали и передали Нарвскому отделению полиции.
В тот же день на Нарвском погранпункте при въезде в Эстонию проверили легковой автомобиль "Toyota RAV4" с регистрационным знаком Эстонской Республики, которым управлял гражданин Российской Федерации 1965 года рождения. В ходе проверки выявили признаки, указывающие на произведение манипуляций с идентификационными признаками автомобиля. До выяснения обстоятельств "Toyota" взяли на хранение в качестве движимой вещи.
Избитый мужчина в подъезде
14 сентября в подъезде многоквартирного дома по улице Графова в Нарве обнаружили избитым 61-летнего мужчину. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. В качестве подозреваемого задержан 49-летний мужчина.
Горели гаражи
14 сентября в 6.17 в центр тревоги сообщили о пожаре на улице Рохелине в городе Силламяэ, где горели гаражные боксы. Спасатели потушили возгорание к 7.30. Причина пожара устанавливается.
Угрожал соседке
12 сентября на улице Вестервалли в Нарве 30-летний мужчина пригрозил своей 29-летней соседке физической расправой и нанесением телесных повреждений. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.
Знакомые пожаловались друг на друга
В полицию сообщили, что 14 сентября ночью на проспекте Выйду в Нарве возник конфликт между двумя 19-летними знакомыми. Один мужчина сообщил, что другой ударил его. Тот, в свою очередь, заявил, что его знакомый угрожал ему предметом, похожим на оружие.
В Раннапунгерья украли лодочный мотор
13 сентября в полицию сообщили, что в период с 8 по 13 сентября в деревне Раннапунгерья Алутагузеской волости украли лодку "Flipper 450HT". Судно позднее нашли возле моста на реке Раннапунгерья. С лодки был снят мотор "Mercury F50 ELPT EFI". Первоначальная сумма ущерба - 4700 евро.