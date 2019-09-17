Пьяный мужчина стал виновником аварии

Пригрозил из окна ружьем

15 сентября на улице Карья в Нарва-Йыэсуу 73-летний мужчина пригрозил из окна квартиры ружьем проходившему мимо дома 46-летнему мужчине. В ходе обыска полицейские нашли в квартире охотничье ружье и патроны. Угрожавший задержан в качестве подозреваемого.

На границе задержали угнанный на Украине автомобиль

14 сентября на Нарвском шоссейном погранпункте при въезде в Эстонию проверили легковой автомобиль "Lexus" с регистрационным знаком Украины, в котором находилась гражданка Украины 1975 года рождения. В ходе проверки выяснилось, что транспортное средство числится в угоне на Украине. До выяснения обстоятельств машину задержали и передали Нарвскому отделению полиции.

В тот же день на Нарвском погранпункте при въезде в Эстонию проверили легковой автомобиль "Toyota RAV4" с регистрационным знаком Эстонской Республики, которым управлял гражданин Российской Федерации 1965 года рождения. В ходе проверки выявили признаки, указывающие на произведение манипуляций с идентификационными признаками автомобиля. До выяснения обстоятельств "Toyota" взяли на хранение в качестве движимой вещи.

Избитый мужчина в подъезде

14 сентября в подъезде многоквартирного дома по улице Графова в Нарве обнаружили избитым 61-летнего мужчину. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. В качестве подозреваемого задержан 49-летний мужчина.

Горели гаражи

14 сентября в 6.17 в центр тревоги сообщили о пожаре на улице Рохелине в городе Силламяэ, где горели гаражные боксы. Спасатели потушили возгорание к 7.30. Причина пожара устанавливается.

Угрожал соседке

12 сентября на улице Вестервалли в Нарве 30-летний мужчина пригрозил своей 29-летней соседке физической расправой и нанесением телесных повреждений. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Знакомые пожаловались друг на друга

В полицию сообщили, что 14 сентября ночью на проспекте Выйду в Нарве возник конфликт между двумя 19-летними знакомыми. Один мужчина сообщил, что другой ударил его. Тот, в свою очередь, заявил, что его знакомый угрожал ему предметом, похожим на оружие.

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