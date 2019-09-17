Вт, 17.09.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Благоразумие куда-то исчезло

Хенн Пыллуаас, председатель Рийгикогу, EKRE.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Управление государством и парламентская работа должны быть рациональной деятельностью. К сожалению, в Эстонии часто доминируют именно эмоции. Куда-то исчезли благоразумие и аргументированная дискуссия, а заменили их беспочвенные обвинения и навешивание ярлыков. 

Если говорить самокритично, то в Эстонии еще много пространства для развития в смысле политической культуры. Объявление противостояния, исключение сотрудничества и дискуссии, распространение вранья и ужасов о коалиции и правительственных партиях, а также порча авторитета Эстонии в зарубежных СМИ не делают чести оппозиции и мейнстрим-медиа. Здесь я призываю также коалицию, в том числе представителей своей партии к большей сдержанности, чтобы не подавать самим поводов для двоякого понимания или злонамеренного использования своих слов.     

Эстонская Республика является и останется демократическим суверенным парламентским национальным государством, созданным на основе негасимого права эстонского народа на самоопределение для того, чтобы сохранить эстонские нацию, язык и культуру. Это записано в нашей Конституции. Именно это должно быть неизбежным императивом всех конституционных институтов. Я не устаю повторять это. Именно данным принципам и целям обязаны следовать все мы. Для этого мы входим также в Евросоюз и НАТО.  

В то же время мы как национальный парламент должны стоять за то, чтобы иммиграционная политика Евросоюза, дискредитация традиционных европейских ценностей и скрытая тенденция федерализации не угрожали нашим конституционным императивам. Евросоюз должен являться и оставаться союзом суверенных государств. Наши действия и деятельность неизбежно связаны с меняющейся международной ситуацией и политикой. 

Если говорить самокритично, то в Эстонии еще много пространства для развития в смысле политической культуры. 

Для нас важно, каким окажется Brexit, что станет с Евросоюзом. Мы должны внимательно следить за Россией в связи с ее агрессивностью и военными учениями. О смягчении санкций без того, чтобы Россия изменила свое поведение, и речи быть не может. 

К сожалению, произошедшее в парламентской ассамблее Евросовета делает нас осторожными. Исходя из этого, более сильное присутствие НАТО является одним из главных приоритетов безопасности Эстонии, как и укрепление трансатлантических отношений с нашим крупнейшим союзником США. Важно, конечно, поддерживать и углублять хорошие отношения со всеми нашими союзниками и друзьями. 

Мы должны оставить своим детям и внукам красивую, стабильную и преуспевающую Эстонию. Рийгикогу должен активно вкладываться в решение долгосрочных проблем. Это потребует от Рийгикогу большей инициативы, большего осознания собственной роли и независимости, а также приемки только качественных и целесообразных законов. Это наверняка помогло бы также повысить доверие народа к Рийгикогу как институту. 

Количество и масштаб вызовов, которые мы должны разрешать в законотворчестве, велики. Работа эта трудная, но, конечно, вдохновляющая и воодушевляющая. Очень надеюсь, что наша работа в Рийгикогу будет основана на большем сотрудничестве и взаимопонимании, ведь совместно мы сможем сделать для Эстонии намного больше, чем прежде или противостоя друг другу.  

Сокращенно из речи председателя Рийгикогу на первом заседании осенней сессии

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