Благоразумие куда-то исчезло

Если говорить самокритично, то в Эстонии еще много пространства для развития в смысле политической культуры. Объявление противостояния, исключение сотрудничества и дискуссии, распространение вранья и ужасов о коалиции и правительственных партиях, а также порча авторитета Эстонии в зарубежных СМИ не делают чести оппозиции и мейнстрим-медиа. Здесь я призываю также коалицию, в том числе представителей своей партии к большей сдержанности, чтобы не подавать самим поводов для двоякого понимания или злонамеренного использования своих слов.

Эстонская Республика является и останется демократическим суверенным парламентским национальным государством, созданным на основе негасимого права эстонского народа на самоопределение для того, чтобы сохранить эстонские нацию, язык и культуру. Это записано в нашей Конституции. Именно это должно быть неизбежным императивом всех конституционных институтов. Я не устаю повторять это. Именно данным принципам и целям обязаны следовать все мы. Для этого мы входим также в Евросоюз и НАТО.

В то же время мы как национальный парламент должны стоять за то, чтобы иммиграционная политика Евросоюза, дискредитация традиционных европейских ценностей и скрытая тенденция федерализации не угрожали нашим конституционным императивам. Евросоюз должен являться и оставаться союзом суверенных государств. Наши действия и деятельность неизбежно связаны с меняющейся международной ситуацией и политикой.

Если говорить самокритично, то в Эстонии еще много пространства для развития в смысле политической культуры.

Для нас важно, каким окажется Brexit, что станет с Евросоюзом. Мы должны внимательно следить за Россией в связи с ее агрессивностью и военными учениями. О смягчении санкций без того, чтобы Россия изменила свое поведение, и речи быть не может.

К сожалению, произошедшее в парламентской ассамблее Евросовета делает нас осторожными. Исходя из этого, более сильное присутствие НАТО является одним из главных приоритетов безопасности Эстонии, как и укрепление трансатлантических отношений с нашим крупнейшим союзником США. Важно, конечно, поддерживать и углублять хорошие отношения со всеми нашими союзниками и друзьями.

Мы должны оставить своим детям и внукам красивую, стабильную и преуспевающую Эстонию. Рийгикогу должен активно вкладываться в решение долгосрочных проблем. Это потребует от Рийгикогу большей инициативы, большего осознания собственной роли и независимости, а также приемки только качественных и целесообразных законов. Это наверняка помогло бы также повысить доверие народа к Рийгикогу как институту.

Количество и масштаб вызовов, которые мы должны разрешать в законотворчестве, велики. Работа эта трудная, но, конечно, вдохновляющая и воодушевляющая. Очень надеюсь, что наша работа в Рийгикогу будет основана на большем сотрудничестве и взаимопонимании, ведь совместно мы сможем сделать для Эстонии намного больше, чем прежде или противостоя друг другу.