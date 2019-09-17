В Нарве закрылся второй за месяц успешный ресторан

Несколько дней назад "Северное побережье" рассказало, что ресторан "Фортуна" в нарвском пляжном здании отработал свой последний день: причиной закрытия ресторана стала высокая арендная плата, с которой оператор заведения не справляется, когда зимой посетителей мало или вовсе ни одного за весь день. Предприниматель сетовал, что город, как владелец пляжного здания, не проявил гибкости.

После той публикации стало известно, что в приграничном городе с сентября не работает еще один ресторан - "Goodwin Grill", бывший, казалось бы, весьма популярным как у жителей Нарвы, так и у гостей. Хозяин ресторана сообщил "Северному побережью", что причины закрытия отчасти те же, что и в случае с "Фортуной": недешевая аренда и при этом жесткость владельца здания.

Хозяин "Goodwin Grill" Арго Томинг подтвердил, что дела шли хорошо, ресторану было уже больше трех лет, однако владелец дома - один нарвский предприниматель - захотел повышения арендной платы, которая составляла 1500 евро в месяц. Были, по рассказу Томинга, и другие разногласия с арендодателем, который действовал якобы неадекватно, что в итоге вылилось в конфликт.

Еще одной каплей стало известие, что здание, в котором на правах арендатора размещался "Goodwin Grill", значится в регистре одноэтажным, хотя переделано в двухэтажное. Когда-то там был общественный туалет, и дальнейшее использование этого дома в качестве ресторана на двух этажах грозит ресторатору многотысячным штрафом. "Нам такого счастья не надо", - Арго Томинг решился на расторжение договора аренды и закрытие бизнеса.

- Нет, в Нарве больше ничего не планируем, - ответил Томинг на вопрос "Северного побережья" о планах его и компаньонов. - Мы купили себе здание в другом месте, не в Ида-Вирумаа, и будем развивать свое дело, - собеседник не раскрыл новый адрес.

Что касается закрывшегося ресторана "Фортуна", то Арго Томинг подтвердил ранее опубликованные слова того предпринимателя: город запросил очень высокую арендную плату.

- Я же умею считать, и когда они объявляли конкурс (на право открыть ресторан в нарвском пляжном здании), мы даже не пытались в нем участвовать. Это гиблое дело, потому что там сезонная работа. И как правильно сказал владелец "Фортуны", там не сделано удобного подъезда к ресторану, а нарвский человек очень ленивый - если он такси к воротам вызвать не может, то он туда не пойдет.

В целом на ресторанный бизнес в Нарве Томинг смотрит оптимистично: