МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.09-26.09

КУЛЬТУРА

Четверг, 19 сентября

* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - концерт, посвященный 100-летию гимназического образования на эстонском языке в Йыхви.

* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль "Разлом". Билеты - 15-18 евро.

* В Нарве в 19.00 - фестиваль "Station Narva". Информация: www.stationnarva.ee.

Пятница, 20 сентября

* В Нарве в 10.00 - фестиваль "Station Narva". Информация: www.stationnarva.ee.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Музыка листопада", концерт, посвященный Международному дню музыки. Выступают солисты творческого центра "Мелодия" (Таллинн) и Рафаэль. Вход свободный.

Суббота, 21 сентября

* В Нарве в 10.00 - фестиваль "Station Narva". Информация: www.stationnarva.ee.

* У Алайыэского народного дома в 13.00 - осенний вечер: концерт и танцы, а также празднование 130-летия алайыэской церкви.

* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 14.00 - концерт "Венок народов Эстонии".

* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 - IV фестиваль белорусской песни "Родныя напевы". Участвуют ансамбли белорусской музыки из Эстонии и Беларуси. Вход свободный.

Воскресенье, 22 сентября

* В Йыхвиском концертном доме с 11.00 - XVI ида-вирумааский фестиваль национальных обществ "Творческий котел": концерты, выставки, мастерские и т.д. Вход свободный.

* На вилле "Туливеэ" в 19.00 - документальный фильм "Откровенно о браке". Билеты - 15,50-17,50 евро.

Понедельник, 23 сентября

* В зале Йыхвиского волостного управления в 18.00 - концерт фолк-поп-дуэта "Our Band" (США). Вход свободный.

* В концертном зале "Женева" в Нарве в 19.00 - концерт "От классики до рока". Билеты -10-20 евро.

Вторник, 24 сентября

* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 14.00 - встреча с художником Сергеем Мамедовым, можно увидеть его работы.

* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Омон Ра", спектакль Русского театра Эстонии по культовому роману Виктора Пелевина. Билеты - 13,10-18,50 евро. Нежелателен для детей младше 14 лет.

Среда, 25 сентября

* В Нарвской художественной галерее в 18.00 - программа для зрителей "Искусство и вино Италии" (18+). Билет - 15 евро.

Четверг, 26 сентября

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Эта минута", музыкально-поэтическая постановка по рассказам Ивана Бунина. Выступают Рустем Галич (Нью-Йорк) и трио "Сеньо" (Нарва). Билет - 10 евро. Информация по приобретению билетов по тел. 5560 2567.

СПОРТ

Четверг, 19 сентября

* В Синимяэ с 16.00 до 18.00 открыт старт четвергов ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 20 сентября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.30 - чемпионат Эстонии по шахматам среди молодежных команд; день первый.

* На Вокаском стадионе в 18.00 - XXV Тойлаский народный бег. Информация: www.toila.ee.

Суббота, 21 сентября

* На тропе здоровья в Силламяэ - Силламяэский ультрабег: в 10.50 - забег малышей; в 11.00 - народный бег, 2 км; в 12.00 - старт 24-часового забега. Информация: www.jooksukalender.ee/sillamaeultra.

* В Кохтла-Нымме в 12.00 - осенний рогейн "XT Sport".

* У здания Нарвского отделения Ида-Вирумааского центра профессионального образования в 12.15 в рамках Нарвской серии забегов - Кренгольмский забег. Подробная информация, положение о соревновании и регистрация - на www.motus.ee.