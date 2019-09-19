МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 192.09-26.09

Воскресенье, 22 сентября

* На тропе здоровья в Силламяэ в 12.00 - финиш 24-часового забега.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Вапрус" (Пярну).

* На искусственном газоне в Ахтме в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Лоотус II" (Пыльва).

* На стадионе "Фама" в Нарве в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: "Транс" (Нарва) - "Вапрус" (Пярну).

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Силламяэ" - ФК "Ярва-Яани".

Вторник, 24 сентября

* В бассейне мызы-отеля Мяэтагузе с 18.00 до 20.00 открыт старт этапа Мяэтагузеской серии по плаванию, 100 метров.

Среда, 25 сентября

* На тропе здоровья в Вока в 17.30 - открытие Вокаской тропы здоровья.

РАЗНОЕ

Четверг, 19 сентября

* В атриуме Йыхвиской гимназии в 12.00 - конференция "100 лет гимназическому образованию на эстонском языке в Йыхви".

Пятница, 20 сентября

* В Ийзакуском народном доме в 20.00 - осенний праздник "Последний танец этого лета". Танцы под музыку ансамбля "Must Panter", билеты предварительно - 5 евро, в день мероприятия - 7 евро. Бронирование мест и дополнительная информация по тел. 5886 6418 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.

Суббота, 21 сентября

* В спортзале, помещении для семинаров и на стадионе в Иллука с 11.00 до 14.00 - семейный день здоровья Алутагузеской волости.

Воскресенье, 22 сентября

* В Кауксиском гостевом центре RMK с 11.00 до 15.00 - семейный день грибов: поход в лес за грибами, выставки, обучение, игры и рукоделие, дегустация грибов. Открыто pop-up-кафе. Вход свободный. Информация по тел. 5620 0080, kauksi.looduskeskus@rmk.ee.

Понедельник, 23 сентября

* В помещениях Союза хуторян в Йыхви (ул. Раквере, 27) в 15.00 - лекция и рабочая комната "Потребляем с умом". Регистрация: www.toitumetargalt.ee, info@toitumetargalt.ee или по тел. 513 4642.