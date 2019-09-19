МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 192.09-26.09

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 19 по 26 сентября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 19 сентября
* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - концерт, посвященный 100-летию гимназического образования на эстонском языке в Йыхви.
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль "Разлом". Билеты - 15-18 евро.
* В Нарве в 19.00 - фестиваль "Station Narva". Информация: www.stationnarva.ee.
Пятница, 20 сентября
* В Нарве в 10.00 - фестиваль "Station Narva". Информация: www.stationnarva.ee.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Музыка листопада", концерт, посвященный Международному дню музыки. Выступают солисты творческого центра "Мелодия" (Таллинн) и Рафаэль. Вход свободный.
Суббота, 21 сентября
* В Нарве в 10.00 - фестиваль "Station Narva". Информация: www.stationnarva.ee.
* У Алайыэского народного дома в 13.00 - осенний вечер: концерт и танцы, а также празднование 130-летия алайыэской церкви.
* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 14.00 - концерт "Венок народов Эстонии".
* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 - IV фестиваль белорусской песни "Родныя напевы". Участвуют ансамбли белорусской музыки из Эстонии и Беларуси. Вход свободный.
Воскресенье, 22 сентября
* В Йыхвиском концертном доме с 11.00 - XVI ида-вирумааский фестиваль национальных обществ "Творческий котел": концерты, выставки, мастерские и т.д. Вход свободный.
* На вилле "Туливеэ" в 19.00 - документальный фильм "Откровенно о браке". Билеты - 15,50-17,50 евро.
Понедельник, 23 сентября
* В зале Йыхвиского волостного управления в 18.00 - концерт фолк-поп-дуэта "Our Band" (США). Вход свободный.
* В концертном зале "Женева" в Нарве в 19.00 - концерт "От классики до рока". Билеты -10-20 евро.
Вторник, 24 сентября
* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 14.00 - встреча с художником Сергеем Мамедовым, можно увидеть его работы.
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Омон Ра", спектакль Русского театра Эстонии по культовому роману Виктора Пелевина. Билеты - 13,10-18,50 евро. Нежелателен для детей младше 14 лет.
Среда, 25 сентября
* В Нарвской художественной галерее в 18.00 - программа для зрителей "Искусство и вино Италии" (18+). Билет - 15 евро.
Четверг, 26 сентября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Эта минута", музыкально-поэтическая постановка по рассказам Ивана Бунина. Выступают Рустем Галич (Нью-Йорк) и трио "Сеньо" (Нарва). Билет - 10 евро. Информация по приобретению билетов по тел. 5560 2567.
СПОРТ
Четверг, 19 сентября
* В Синимяэ с 16.00 до 18.00 открыт старт четвергов ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 20 сентября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.30 - чемпионат Эстонии по шахматам среди молодежных команд; день первый.
* На Вокаском стадионе в 18.00 - XXV Тойлаский народный бег. Информация: www.toila.ee.
Суббота, 21 сентября
* На тропе здоровья в Силламяэ - Силламяэский ультрабег: в 10.50 - забег малышей; в 11.00 - народный бег, 2 км; в 12.00 - старт 24-часового забега. Информация: www.jooksukalender.ee/sillamaeultra.
* В Кохтла-Нымме в 12.00 - осенний рогейн "XT Sport".
* У здания Нарвского отделения Ида-Вирумааского центра профессионального образования в 12.15 в рамках Нарвской серии забегов - Кренгольмский забег. Подробная информация, положение о соревновании и регистрация - на www.motus.ee.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - "Таммека III" (Тарту).
Воскресенье, 22 сентября
* На тропе здоровья в Силламяэ в 12.00 - финиш 24-часового забега.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Вапрус" (Пярну).
* На искусственном газоне в Ахтме в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Лоотус II" (Пыльва).
* На стадионе "Фама" в Нарве в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: "Транс" (Нарва) - "Вапрус" (Пярну).
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Силламяэ" - ФК "Ярва-Яани".
Вторник, 24 сентября
* В бассейне мызы-отеля Мяэтагузе с 18.00 до 20.00 открыт старт этапа Мяэтагузеской серии по плаванию, 100 метров.
Среда, 25 сентября
* На тропе здоровья в Вока в 17.30 - открытие Вокаской тропы здоровья.
РАЗНОЕ
Четверг, 19 сентября
* В атриуме Йыхвиской гимназии в 12.00 - конференция "100 лет гимназическому образованию на эстонском языке в Йыхви".
Пятница, 20 сентября
* В Ийзакуском народном доме в 20.00 - осенний праздник "Последний танец этого лета". Танцы под музыку ансамбля "Must Panter", билеты предварительно - 5 евро, в день мероприятия - 7 евро. Бронирование мест и дополнительная информация по тел. 5886 6418 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
Суббота, 21 сентября
* В спортзале, помещении для семинаров и на стадионе в Иллука с 11.00 до 14.00 - семейный день здоровья Алутагузеской волости.
Воскресенье, 22 сентября
* В Кауксиском гостевом центре RMK с 11.00 до 15.00 - семейный день грибов: поход в лес за грибами, выставки, обучение, игры и рукоделие, дегустация грибов. Открыто pop-up-кафе. Вход свободный. Информация по тел. 5620 0080, kauksi.looduskeskus@rmk.ee.
Понедельник, 23 сентября
* В помещениях Союза хуторян в Йыхви (ул. Раквере, 27) в 15.00 - лекция и рабочая комната "Потребляем с умом". Регистрация: www.toitumetargalt.ee, info@toitumetargalt.ee или по тел. 513 4642.
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