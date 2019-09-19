ВРЕМЯ: "Кренгольм" сокращает рабочую неделю

Согласно решению, текстильное предприятие "Кренгольм" уже с сегодняшнего дня работает четыре дня в неделю, работники находятся дома в понедельник и субботу. Тем не менее все-таки пришлось уволить 400 рабочих - 350 на фабрике "Joala" и 50 в прядильном цехе старой фабрики. Оставшимся работникам придется заключить новые трудовые договоры с работодателями, поскольку условия работы изменились. Однако условия оплаты труда везде останутся прежними до конца года, когда завершится действие норматива заработной платы, не предусматривающего возможности уменьшения зарплаты. ("Põhja Kodu", 15 сентября 1939 г.)

В Нарве строят "Призму"

В Нарве состоится закладка краеугольного камня нового торгового центра, где будущей осенью в качестве главного арендатора откроет двери магазин "Призма" - это будет первый в Эстонии магазин данной сети за пределами Таллинна. Новый гипермаркет принесет приграничному городу 100 рабочих мест.

По словам исполнительного директора "Prisma Peremarket" Янне Лихавайнен, фирма заключила договор с финским девелопером "Vicus" еще в начале нынешнего года. "Учитывая низкие цены "Призмы", мы уверены, что ее ожидает в Нарве самый теплый прием", - считает Лихавайнен.

То, что другие крупные торговые сети - например, "Рими" и "Сельвер" - обосновались в Нарве раньше, руководство "Призмы" не смущает. "Такая же ситуация с конкуренцией и в Таллинне, но это не мешает нам добиваться там успеха", - сказала Лихавайнен "СП".

Общая площадь гипермаркета планируется 13200 квадратных метров, в том числе торговые площади - около 9 тысяч метров.