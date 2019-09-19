Чт, 19.09.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Нападение на улице
Полицейская сводка, 15-17 сентября 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

43-летний мужчина сообщил в полицию, что во вторник на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве его ударил незнакомый ему мужчина, в результате чего пострадавший испытал физическую боль и получил телесные повреждения.

Ударил бывшую сожительницу

17 сентября в квартире по бульвару Эстония в Кохтла-Ярве 44-летний мужчина ударил свою бывшую спутницу жизни, 40-летнюю женщину, причинив ей физическую боль. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

Пострадали от рук близких

15 сентября вечером 55-летний мужчина дома в Тойла ударил свою 59-летнюю спутницу жизни стаканом по голове, чем причинил женщине физическую боль и нанес травмы.

16 сентября в квартире по улице Даумана в Нарве 37-летняя женщина ударила своего 61-летнего отца чашкой по голове, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. Женщина задержана в качестве подозреваемой.

Пустая лодка отдрейфовала в Россию

16 сентября обнаружили, что на реке Нарве пустую лодку с эстонским регистрационным номером сильным ветром отнесло на территорию Российской Федерации и она остановилась у российского берега. Чиновники погранохраны Нарвского кордона оповестили о происшествии собственника лодки и погранохрану Российской Федерации.

На берегу нашли три снаряда

17 сентября обезвредили три разнокалиберных снаряда, обнаруженных на морском берегу на территории Удриаского ландшафтного заповедника в Нарва-Йыэсуу.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ