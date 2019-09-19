Нападение на улице

Ударил бывшую сожительницу

17 сентября в квартире по бульвару Эстония в Кохтла-Ярве 44-летний мужчина ударил свою бывшую спутницу жизни, 40-летнюю женщину, причинив ей физическую боль. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

Пострадали от рук близких

15 сентября вечером 55-летний мужчина дома в Тойла ударил свою 59-летнюю спутницу жизни стаканом по голове, чем причинил женщине физическую боль и нанес травмы.

16 сентября в квартире по улице Даумана в Нарве 37-летняя женщина ударила своего 61-летнего отца чашкой по голове, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. Женщина задержана в качестве подозреваемой.

Пустая лодка отдрейфовала в Россию

16 сентября обнаружили, что на реке Нарве пустую лодку с эстонским регистрационным номером сильным ветром отнесло на территорию Российской Федерации и она остановилась у российского берега. Чиновники погранохраны Нарвского кордона оповестили о происшествии собственника лодки и погранохрану Российской Федерации.

На берегу нашли три снаряда

17 сентября обезвредили три разнокалиберных снаряда, обнаруженных на морском берегу на территории Удриаского ландшафтного заповедника в Нарва-Йыэсуу.

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