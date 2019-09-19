Нападение на улице
43-летний мужчина сообщил в полицию, что во вторник на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве его ударил незнакомый ему мужчина, в результате чего пострадавший испытал физическую боль и получил телесные повреждения.
Ударил бывшую сожительницу
17 сентября в квартире по бульвару Эстония в Кохтла-Ярве 44-летний мужчина ударил свою бывшую спутницу жизни, 40-летнюю женщину, причинив ей физическую боль. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
Пострадали от рук близких
15 сентября вечером 55-летний мужчина дома в Тойла ударил свою 59-летнюю спутницу жизни стаканом по голове, чем причинил женщине физическую боль и нанес травмы.
16 сентября в квартире по улице Даумана в Нарве 37-летняя женщина ударила своего 61-летнего отца чашкой по голове, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. Женщина задержана в качестве подозреваемой.
Пустая лодка отдрейфовала в Россию
16 сентября обнаружили, что на реке Нарве пустую лодку с эстонским регистрационным номером сильным ветром отнесло на территорию Российской Федерации и она остановилась у российского берега. Чиновники погранохраны Нарвского кордона оповестили о происшествии собственника лодки и погранохрану Российской Федерации.
На берегу нашли три снаряда
17 сентября обезвредили три разнокалиберных снаряда, обнаруженных на морском берегу на территории Удриаского ландшафтного заповедника в Нарва-Йыэсуу.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.