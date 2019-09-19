На семейном дне здоровья займутся поисками баланса тела и души

В состоявшемся в прошлом году впервые в Алутагузеской волости семейном дне здоровья приняли участие две сотни человек и тогда мероприятие проходило в Мяэтагузеском народном доме и его окрестностях.

Нынче комнатные и уличные занятия пройдут в разных уголках мызы Иллука.

Начальные истины медитации

Координатор по культурной работе Алутагузеского центра интересов Эле-Рийн Кулламя-Головин отметила, что целью семейного дня здоровья является пропаганда спортивных привычек, физической активности и здорового образа жизни.

- В этом году мы хотим обратить внимание на духовную сторону человека. Достижению сбалансированности души и тела поучит всех желающих Лагле Арм из "Holistika Stuudio". В планах - ознакомить с начальными истинами медитации и обратить внимание на осознанную релаксацию. В сегодняшнем стремительном информационном обществе пребывание на месте и сознательное взятие передышки - это ценные умения.

От малышей до стариков

Из Таллинна вдохновить народ приедет цирковая семья Вахер, которая проведет в течение дня различные тренировки, и поучаствовать в них смогут все желающие от малышей до стариков. "Почему бы не поучиться жонглировать в 85 лет?" - находит Кулламя-Головин.

Многими видами спорта, с которыми удастся ознакомиться на семейном дне здоровья, можно будет при наличии интереса и дальше продолжить заниматься в Алутагузеской волости - например, зумбой, таеквондо и диск-гольфом.

- На семейный день здоровья приглашаются люди любого возраста, ведь забота о своем здоровье - это инвестиция, - отметила Кулламя-Головин.