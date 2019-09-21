Сб, 21.09.2019
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Пеэтер Выза: "Времена "Võsareporter" были сродни прохождению марафона в спринтерском темпе"

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Во вторник в Йыхвиской центральной библиотеке Пеэтер Выза, знакомя со своей книгой "Eesti rahva appikarje" ("Крик о помощи эстонского народа"), пообещал, что две без третьей не останутся.

ФОТО: Пирет Каллас

"Вечерами, когда темнеет, я пишу книгу, ремонтирую машину и работаю на участке", - рассказывает о своей нынешней жизни исчезнувший из поля зрения общественности бывший популярный телерепортер и политик Пеэтер Выза. Свой выход к публике на этой неделе в Йыхвиской библиотеке мужчина, который десять лет назад собирал у телевизоров сотни тысяч людей, называет отдельным чудом. Но если ты пишешь книгу под названием "Eesti rahva appikarje" ("Крик о помощи эстонского народа"), то нужно выходить и беседовать с читателями.

- Из передач, которые вы вели, среди эстонцев наиболее известна "Võsareporter". Однако в своей первой книге "Kadunud Eesti" ("Пропавшая Эстония") вы пишете о временах создания ее предшественника - "Полицейской хроники".

- Казалось правильным начать с более далекого прошлого. Я бы назвал обе вышедшие книги, скорее, пробой пера, в мыслях у меня все же написать роман.

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