Пеэтер Выза: "Времена "Võsareporter" были сродни прохождению марафона в спринтерском темпе"

Во вторник в Йыхвиской центральной библиотеке Пеэтер Выза, знакомя со своей книгой "Eesti rahva appikarje" ("Крик о помощи эстонского народа"), пообещал, что две без третьей не останутся.

"Вечерами, когда темнеет, я пишу книгу, ремонтирую машину и работаю на участке", - рассказывает о своей нынешней жизни исчезнувший из поля зрения общественности бывший популярный телерепортер и политик Пеэтер Выза. Свой выход к публике на этой неделе в Йыхвиской библиотеке мужчина, который десять лет назад собирал у телевизоров сотни тысяч людей, называет отдельным чудом. Но если ты пишешь книгу под названием "Eesti rahva appikarje" ("Крик о помощи эстонского народа"), то нужно выходить и беседовать с читателями.