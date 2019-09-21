Пеэтер Выза: "Времена "Võsareporter" были сродни прохождению марафона в спринтерском темпе"

"Вечерами, когда темнеет, я пишу книгу, ремонтирую машину и работаю на участке", - рассказывает о своей нынешней жизни исчезнувший из поля зрения общественности бывший популярный телерепортер и политик Пеэтер Выза. Свой выход к публике на этой неделе в Йыхвиской библиотеке мужчина, который десять лет назад собирал у телевизоров сотни тысяч людей, называет отдельным чудом. Но если ты пишешь книгу под названием "Eesti rahva appikarje" ("Крик о помощи эстонского народа"), то нужно выходить и беседовать с читателями.
- Из передач, которые вы вели, среди эстонцев наиболее известна "Võsareporter". Однако в своей первой книге "Kadunud Eesti" ("Пропавшая Эстония") вы пишете о временах создания ее предшественника - "Полицейской хроники".