Сб, 21.09.2019
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Оппозиция хочет снять Алексея Наумкина с должности помощника волостного старейшины

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По мнению оппозиции, Алексей Наумкин в должности помощника волостного старейшины не действовал честно и беспристрастно в интересах жителей волости.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Оппозиционные депутаты Йыхвиского волостного собрания подали в четверг заявление о выражении недоверия помощнику йыхвиского волостного старейшины Алексею Наумкину.

Зачитавший заявление член волостного собрания Теэт Энок отметил, что Наумкин не сумел выполнить возложенные на него волостным собранием обязанности руководить своей областью с применением знаний, честно и беспристрастно. "Своей деятельностью он показал, что действует в интересах не жителей волости, а узкой местной политической силы. Он просто ее солдат", - сказал Энок, добавив, что это подтверждается также содержанием поданных Наумкину запросов.

Перед выражением недоверия оппозиционные депутаты подавали Наумкину три запроса. Самый подробный, состоявший из 11 вопросов, касался ситуации во входящей в его область ведения Йыхвиской спортшколе. 

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