Оппозиция хочет снять Алексея Наумкина с должности помощника волостного старейшины

Зачитавший заявление член волостного собрания Теэт Энок отметил, что Наумкин не сумел выполнить возложенные на него волостным собранием обязанности руководить своей областью с применением знаний, честно и беспристрастно. "Своей деятельностью он показал, что действует в интересах не жителей волости, а узкой местной политической силы. Он просто ее солдат", - сказал Энок, добавив, что это подтверждается также содержанием поданных Наумкину запросов.