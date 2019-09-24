Мертвое тело на йыхвиской улице

Бросил в женщину арбуз

21 сентября сообщили, что в магазине на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве мужчина, личность которого пока не установлена, напал на 29-летнюю женщину и бросил в нее арбуз. Женщине была причинена боль.

Пожилая женщина угрожала соседу

21 сентября сообщили, что в общежитии на улице А. Пушкина в Нарве 79-летняя женщина угрожала своему 63-летнему соседу.

На улице Пушкина в Нарве били женщин

22 сентября сообщили, что на улице А. Пушкина в Нарве 35-летний мужчина напал на свою 31-летнюю супругу. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

В тот же день на той же улице 34-летний мужчина ударил свою 36-летнюю сожительницу. Полицейские задержали мужчину.

В жилом доме загорелся мусор

22 сентября в 19.16 сообщили, что в шахте мусоропровода на втором этаже жилого дома по улице Тиймана в Нарве горит мусор. Пожар ликвидировали в 20.07.

Акт вандализма на кладбище

22 сентября сообщили, что в деревне Пеэтерристи в Нарва-Йыэсуу на кладбище сломали ограду и надгробный камень на могиле.

Заплывшие в Россию оштрафованы

20 сентября лодка с двумя человеками на борту пересекла временную контрольную линию на реке Нарва. Находившихся в лодке мужчин - граждан Эстонии 1971 и 1967 года рождения - пригласили для процессуальных действий на Васкнарвский кордон и назначили им штраф.

22 сентября наблюдатель Нарвского кордона обнаружил, что на реке Нарва временную контрольную линию пересекла лодка, которой управлял гражданин Эстонии 1986 года рождения. Мужчине назначили штраф.

В Ахтме угнали "Audi"

В ночь на 20 сентября угнали легковой автомобиль "Audi", стоявший на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Машину обнаружили утром того же дня брошенной на дороге Ахтме - Раусвере и вернули владельцу. Более точные обстоятельства выяснятся в ходе уголовного производства.

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