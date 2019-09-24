Мертвое тело на йыхвиской улице
Поздним вечером 20 сентября на улице Каазику в Йыхви обнаружили тело 43-летнего мужчины. Точные причины и обстоятельства смерти выясняются. Хотя на теле не было внешних признаков насилия, полиция ведет расследование на основании статьи, рассматривающей причинение смерти по неосторожности.
Бросил в женщину арбуз
21 сентября сообщили, что в магазине на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве мужчина, личность которого пока не установлена, напал на 29-летнюю женщину и бросил в нее арбуз. Женщине была причинена боль.
Пожилая женщина угрожала соседу
21 сентября сообщили, что в общежитии на улице А. Пушкина в Нарве 79-летняя женщина угрожала своему 63-летнему соседу.
На улице Пушкина в Нарве били женщин
22 сентября сообщили, что на улице А. Пушкина в Нарве 35-летний мужчина напал на свою 31-летнюю супругу. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
В тот же день на той же улице 34-летний мужчина ударил свою 36-летнюю сожительницу. Полицейские задержали мужчину.
В жилом доме загорелся мусор
22 сентября в 19.16 сообщили, что в шахте мусоропровода на втором этаже жилого дома по улице Тиймана в Нарве горит мусор. Пожар ликвидировали в 20.07.
Акт вандализма на кладбище
22 сентября сообщили, что в деревне Пеэтерристи в Нарва-Йыэсуу на кладбище сломали ограду и надгробный камень на могиле.
Заплывшие в Россию оштрафованы
20 сентября лодка с двумя человеками на борту пересекла временную контрольную линию на реке Нарва. Находившихся в лодке мужчин - граждан Эстонии 1971 и 1967 года рождения - пригласили для процессуальных действий на Васкнарвский кордон и назначили им штраф.
22 сентября наблюдатель Нарвского кордона обнаружил, что на реке Нарва временную контрольную линию пересекла лодка, которой управлял гражданин Эстонии 1986 года рождения. Мужчине назначили штраф.
В Ахтме угнали "Audi"
В ночь на 20 сентября угнали легковой автомобиль "Audi", стоявший на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Машину обнаружили утром того же дня брошенной на дороге Ахтме - Раусвере и вернули владельцу. Более точные обстоятельства выяснятся в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.