ПЕРЕДОВИЦА: Где история осенней столицы?

В понедельник Нарва с началом астрономической осени в очередной раз получила титул осенней столицы. Крупнейший город нашего уезда имеет честь быть одной из четырех сезонных столиц Эстонии. Это звание - крепкая платформа, которую можно бы использовать для саморекламы. У всех остальных сезонных столиц Эстонии, кроме Нарвы, есть свой крепкий бренд.
Никто ведь не станет спрашивать, почему титул летней столицы принадлежит Пярну. Этот город летом просто переполнен туристами, всевозможными мероприятиями и необыкновенной летней атмосферой. Титул зимней столицы у маленького Отепяэ тоже не вызывает вопросов - это крупнейший в Эстонии центр зимнего спорта со всеми вытекающими из этого возможностями. Крошечному городу-саду Тюри непросто носить звание столицы, однако его оправдывает большая и популярная весенняя ярмарка.
Но в чем заключается идентичность Нарвы как осенней столицы? Кроме того, что одна из крупнейших улиц города носит имя знаменитого поэта Александра Пушкина, а осень, как известно, была его любимым временем года. Да, и в Нарве в осенний период организуют кое-какие мероприятия. Но где тот символ, который позволяет остальной Эстонии идентифицировать город как осеннюю столицу?
Проблема Нарвы состоит в закрытости, и это многие годы отражалось и в управлении городом. Культивировался такой менталитет: мы здесь должны заниматься своим делом, а приезжающие сюда действовать неместные подозрительны. Примером такого отношения может послужить строительство Нарвского колледжа или "Свободной сцены". Будем честными, крупнейшее мероприятие, являющееся визитной карточкой города, - Нарвский энергозабег - тоже инициировано за пределами города. Как и завершившийся фестиваль "Station Narva". Но каков же все-таки бренд самой Нарвы в контексте осенней столицы?