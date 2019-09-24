ПЕРЕДОВИЦА: Где история осенней столицы?

Никто ведь не станет спрашивать, почему титул летней столицы принадлежит Пярну. Этот город летом просто переполнен туристами, всевозможными мероприятиями и необыкновенной летней атмосферой. Титул зимней столицы у маленького Отепяэ тоже не вызывает вопросов - это крупнейший в Эстонии центр зимнего спорта со всеми вытекающими из этого возможностями. Крошечному городу-саду Тюри непросто носить звание столицы, однако его оправдывает большая и популярная весенняя ярмарка.

Но в чем заключается идентичность Нарвы как осенней столицы? Кроме того, что одна из крупнейших улиц города носит имя знаменитого поэта Александра Пушкина, а осень, как известно, была его любимым временем года. Да, и в Нарве в осенний период организуют кое-какие мероприятия. Но где тот символ, который позволяет остальной Эстонии идентифицировать город как осеннюю столицу?