ФОТОГАЛЕРЕЯ: "Station Narva vol 2" был сродни классному карнавалу

Родившийся в Северо-Восточной Англии, но сейчас живущий в Нидерландах музыкальный журналист Ричард Фостер сравнил "SN" с карнавалом, поскольку это красочное мероприятие. "Прошлогодний "SN" был statement, заявлением, а нынешний - словно карнавал. В прошлом году могли спросить: кто это и почему они здесь? Нынче гораздо уютнее", - сказал Фостер.

- Энергия и реакции публики показали, что наше присутствие было чем-то большим, чем просто развлечением. Я играл на многих фестивалях, и в основном сталкиваюсь с пресыщенностью и цинизмом - вплоть до того, что возникает желание бросить музыку. Но от молодых людей на наших концертах в Нарве исходило стремление самим что-то создать и сделать. Афтерпати в клубе "Ro-Ro" тоже было бесподобным, напомнив мне места проведения вечеринок post acid house 30 лет назад, на которых я учился играть электронную музыку. Очень надеюсь вновь испытать то же самое чувство в ходе своего предстоящего турне по Швейцарии, где я буду играть экспериментальную музыку, - рассказал Dr Das, в миру Анирудха Дас, который является членом-основателем "Asian Dub Foundation" и играет на бас-гитаре и табле.