Развивая Йыхви сообща, преодолеем любые трудности

Это показывает, что в городе есть жизнь, есть люди, у которых свое мнение. Но существует и общая картина, которую йыхвиские политики должны учитывать. Репутация Йыхви тоже чего-то стоит, и за нее коалиционные и оппозиционные политики отвечают вместе.

Меня больше всего беспокоит стабильность управления. Я участвовал в руководстве самоуправлениями от Таллинна до Муствеэ, поэтому опыта у меня достаточно. Быстрая смена руководства не идет на пользу самоуправлению - это касается и Йыхви. Разумеется, вотумы недоверия, критика - это работа оппозиции, но и здесь есть опасность перестараться.

У человека, живущего вдали от Йыхви, может сложиться впечатление, что управление в Йыхви одно из худших среди самоуправлений Ида-Вирумаа и именно в Йыхви дела обстоят хуже всего. На самом деле мы знаем, что все ровно наоборот. По качеству управления Йыхви - одно из лучших самоуправлений в Ида-Вирумаа, и дела здесь по большому счету в порядке. Нечестно по отношению ко всем усердным волостным чиновникам, когда мы не ценим их работу. Успех Йыхви - это результат их работы.

Мой идеал как руководителя сформулирован американским бизнесменом, одним из богатейших людей мира Уорреном Баффеттом, по мнению которого, самое лучшее предприятие - то, чей успех не слишком сильно зависит от руководства. Кто бы ни находился во главе волости, show must go on ("Шоу должно продолжаться"). Иначе получается, что у оппозиции все силы уходят на то, чтобы кого-то растоптать, и на внесение конструктивных предложений по развитию города времени не останется. Волостная управа, разумеется, служит горожанам и волостному собранию. Волостная управа не руководит волостным собранием, как ошибочно полагают некоторые журналисты.

По качеству управления Йыхви - одно из лучших самоуправлений в Ида-Вирумаа, и дела здесь по большому счету в порядке.

Разумеется, мы делаем все от нас зависящее, чтобы в городе не было правонарушений. В этом нам помогают наши радетельные правоохранительные органы, которые в Ида-Вирумаа, как известно, особенно активны. При необходимости в происходящее вносят коррективы и дают мудрые советы президент, премьер-министр, канцлер права и Рийгикогу. Йыхви - один из четырех региональных центров Эстонии, здесь находятся важные государственные учреждения. Поэтому развитие Йыхви - забота не только жителей Йыхви. Йыхви нуждается в государственных инвестициях, самоуправлению с хорошей репутацией получить их, разумеется, легче.

А эти инвестиции Йыхви крайне необходимы. Будь то, например, появление в ближайшем будущем нового здания центральной библиотеки, заодно означающее, что в старое здание смогут переехать наши театры. Или же реконструкция проходящих через город транзитных дорог (Пуру теэ, улица Парги, Нарвское шоссе), которой мы занимаемся вместе с государством. Инвестиций требует и старое здание Йыхвиского железнодорожного вокзала, где могут появиться как зал ожидания, кафе, так и культурная среда. А также наши новые школьные здания, стадионы. Вместе с Тойлаской волостью мы, как известно, собираемся построить велопешеходную "Дорогу к морю", которая станет символом будущего объединения наших самоуправлений.

Противостояние оппозиции и коалиции может существовать, и следующие выборы покажут, кто сформирует новую волостную управу. И тем не менее в практике демократических стран плотное сотрудничество между противоположными лагерями логично, поскольку от этого зависят развитие и будущее самоуправления. Я открыт такому сотрудничеству. И критики я не боюсь.