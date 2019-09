Развивая Йыхви сообща, преодолеем любые трудности

Мой идеал как руководителя сформулирован американским бизнесменом, одним из богатейших людей мира Уорреном Баффеттом, по мнению которого, самое лучшее предприятие - то, чей успех не слишком сильно зависит от руководства. Кто бы ни находился во главе волости, show must go on ("Шоу должно продолжаться"). Иначе получается, что у оппозиции все силы уходят на то, чтобы кого-то растоптать, и на внесение конструктивных предложений по развитию города времени не останется. Волостная управа, разумеется, служит горожанам и волостному собранию. Волостная управа не руководит волостным собранием, как ошибочно полагают некоторые журналисты.